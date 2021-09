Periodista de TN quiso defender a Macri y Tolosa Paz lo dejó en offside

Victoria Tolosa Paz dejó mal parado a un periodista de TN que quiso evitar que se hablara de Macri en plena transmisión en vivo. El video del momento que se viralizó en las redes.

Se volvió una costumbre. Cada vez que un político macrista asiste a un programa de un canal hegemónico, los y las periodistas no le hacen ni una sola repregunta al entrevistado. En cambio, cuando tienen enfrente a alguien que forma parte del kirchnerismo, los periodistas hacen papelones, se ensañan y no los dejan hablar. Esto último le ocurrió el pasado lunes a Victoria Tolosa Paz en la pantalla de TN. El conductor Diego Sehinkman no la dejó hablar de Mauricio Macri y la candidata a diputada en la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos lo dejó en ridículo en vivo.

En su visita al ciclo "Solo una vuelta más", Tolosa Paz intentó hacer un comentario sobre el Gobierno de Macri, pero fue interrumpida varias veces por Sehinkman. "Propongo algo. Como la idea es que hay más del 40% de pobres en Argentina y la situación socioeconómica es muy mala, etcétera, tratemos de pensar qué es lo que no se hizo bien. No vamos a hacer una tesis acá, pero sí podemos ver qué políticas se pueden corregir sin decir 'pero Macri', 'pero Néstor'", manifestó el periodista opositor.

La candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires rápidamente le marcó: "Perdón, pero si me invitan a un programa al menos te pido que me dejen hablar" Y el conductor antikirchnerista volvió a cuestionar sus palabras: "Pero si no parece un cassette".

Consciente de que con los políticos del macrismo no suelen entrevistar o debatir de la misma manera, Tolosa Paz lo humilló con un contundente comentario: "¿Vos me querés condicionar lo que yo vine a decir? No, yo creo que tengo posibilidades de hablar con quienes están escuchando, Diego. Me preguntaste una cosa y estoy tratando de contestar, pero no querés que mencione la palabra 'Macri'".

Incluso, le recordó que en su programa y otros medios hegemónicos suelen mencionar y atacar permanentemente a Cristina Kirchner: "Es el expresidente y ustedes mencionan a Cristina, Cristina, Cristina. Yo puedo mencionar a Macri y lo que creo es que se construyó bajo la gestión de los cuatro años de Macri".

El picante ida y vuelta de Victoria Tolosa Paz y Diego Sehinkman, periodista de TN

Tolosa Paz: "No querés que pongamos en manifiesto dos proyectos de Argentina. Es la causa".

Diego Sehinkman: "No hay dos proyectos de Argentina".

Tolosa Paz: "Claro que sí, ¿cómo que no, Diego?".

Diego Sehinkman: "Tengo una cinta métrica. Entraste en el '96. Hasta el 2015, mirá el tiempo que pasó...".

Tolosa Paz: "¿Vos querés que yo hable? Es muy difícil si no me dejás hablar, Diego, y que pueda contar qué pienso yo. Posiblemente, a Martín Lousteau lo escuché atentamente y vos, le diste espacio para que él pueda contar qué proyecto de Argentina...".

Diego Sehinkman: "Sobre el tema de... dale".

Tolosa Paz: "Te escucho, Diego, porque evidentemente querés que la gente te escuche a vos".

Diego Sehinkman: "Yo te escucho a vos".

Tolosa Paz: "Muchísimas gracias. Me encanta cuando el conductor vuelve a ser conductor y la invitada, invitada".

Victoria Tolosa Paz, candidata a diputada en la Provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos.

Alberto Fernández reveló lo que Macri le dijo tras perder las PASO en 2019

El presidente, Alberto Fernández, dialogó con El Destape Radio y reveló que el exmandatario le confesó previo a terminar su mandato en 2019 que la economía "se le fue de las manos" y hasta le pidió ayuda en la transición de su gobierno para calmar la situación económica del país.

"Yo no tengo porque decir una cosa por otra. (Mauricio Macri) Me pidió que le ayude en la transición a calmar la economía porque se le había ido totalmente de las manos", lanzó Alberto. Y agregó: "(A Macri) lo ayudamos a que llegue al 10 de diciembre y a que la transición sea respetando las normas y, al mismo tiempo, a parar eso que él había disparado, cuando al perder las PASO salió a decir lo que dijo".