PASO 2021: cuál es el horario de votación en las elecciones

¿Hasta qué hora puedo ir a votar en las PASO 2021? ¿Cuáles son los horarios de votación para los grupos de riesgo?

Las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO 2021) son hoy y los centros de votación abrieron a las 8:00 AM en todo el país. En el marco de la pandemia del coronavirus, se establecieron algunas reglas y medidas sanitarias para reducir los contagios al máximo. Aquellos que formen parte del grupo de riesgo, tendrán prioridad para votar.

Esto significa que no tendrán que hacer fila, para que pasen la menor cantidad de horas posibles dentro de los centros de votación. Para la población general, el horario de votación para las PASO 2021 es de 08:00 a 18:00 y la población de riesgo tendrá prioridad para votar desde las 10:30 AM hasta las 12:30 del mediodía.

Las PASO 2021 son obligatorias para todas las personas que tengan entre 18 y 69 años y los mayores de 70 no están obligados a hacerlo. Sin excepciones, deberán llevar documentación (DNI, libreta cívica o libreta de enrolamiento) y figurar en el padrón electoral.

¿Qué pasa si no voto en las PASO 2021?

Otra de las preguntas frecuentes es: ¿Qué pasa si no voy a votar en las PASO 2021? En ese caso, las personas que no voten tendrán que pagar una multa de entre $50 y $500 y, además, deberán hacer un trámite para justificar su falta, que deberá ser entregada dentro de un plazo de 60 días desde el día de hoy.

¿Cuál es el protocolo por coronavirus en las PASO 2021?

Estas son las medidas sanitarias para ir a votar en las PASO 2021:

Uso obligatorio de barbijo, correctamente colocado.

Mantener la distancia social de 2 metros.

En caso de toser o estornudar, hacerlo en el pliegue del codo.

Uso de alcohol en gel antes y después de ingresar al cuarto oscuro (habrán disponibles en los centros de votación).

No cerrar el sobre con saliva (se puede doblar la solapa hacia adentro o llevar un pegamento personal).

Se recomienda llevar un bolígrafo propio.

Los acompañantes solo podrán entrar con el votante al centro de votación en casos estrictamente necesarios.

El escándalo por los dichos de María Eugenia Vidal en las PASO 2021

Hace pocas horas, María Eugenia Vidal, la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio y precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, generó un revuelo en las redes sociales por demostrar sus declaraciones sobre los horarios de votación que eligirá con su equipo.

A pesar de que los centros electorales abren a las 8:00 AM y de la gran responsabilidad que implica ocupar un puesto político, Vidal dijo con total liviandad que no se había comunicado con Macri porque le parecía muy tarde y no quería despertarlo: "Todavía no me comuniqué con Mauricio Macri porque arrancamos muy temprano, no quise llamarlo a las 8 de la mañana".