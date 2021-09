La fuerte revelación de L-Gante por una reunión con Alberto Fernández y Cristina Kirchner

El música se sinceró sobre un posible encuentro con el presidente y la vicepresidenta. L-Gante se pronunció sobre las necesidades de su barrio.

El rapero L-Gante se expresó en una reciente entrevista sobre la importancia del sufragio e invitó a todos los jóvenes a votar en las elecciones legislativas. Además, el músico informó que planea reunirse con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner próximamente y reveló qué les diría a los mandatarios.

“Vengo haciendo bastante con mi gente, con la cumbia 420, muchas cosas por el barrio. Sí tomaría un tiempo un cargo pero si algún día la gente me lo llega a hacer saber, yo no quiero hacer política. Lo vengo haciendo por empatía y nadie lo ve, no sale en ningún lado y está bien que sea así, pero el barrio lo sabe que es lo importante. Hay una frase que yo digo siempre: ‘el barrio por el barrio’”, expresó L-Gante en referencia a las posibilidades de involucrarse en la política.

“Estaría bueno un poco de seguridad sobre todo para los barrios de trabajadores, en estaciones. Yo me acuerdo de mi mamá cuando se tomaba el colectivo a las 5 de la mañana para ir a trabajar. A veces veo en las noticias cómo arrastran a una señora grande y me da una impotencia mal, entonces quiero que eso no pase”, lanzó el rapero, en diálogo con Crónica TV, cuando se refirió a los reclamos que les plantearía a la dirigencia política.

“Por mi parte, además de todo lo que habría para decir, te cuento algo. Hace una hora atrás estaba analizando comentarios en las redes sociales. Los comentarios malos eran de gente adulta hablando del porro y abrí debate: ‘che, ¿no se pusieron a pensar que el alcohol y el tabaco traen un poquito más de problemas que la marihuana?’ Y ahí los dejé debatiendo”, agregó el músico en referencia a su visión sobre la legalización argentina ante las drogas. Y sumó: “Me gustaría juntarme con Alberto y con Cristina. Seguro que ahora nos vemos, no nos juntamos antes porque la gente iba a pensar que era para sumar votos pero nos vamos a ver”.

L-Gante pregona por las necesidades de su barrio

El músico se pronunció sobre las condiciones en las que se vive en su barrio y lanzó: “Mi barrio necesita habilitar la circulación, abrir un poco más así el trabajo fluye. Y también habría que dejar de regalar cositas a la gente. Sé que es por la complicación que tenemos hoy en día y que se va ir solucionando de a poquito. Acá los pibes en el barrio por suerte no están haciendo macanas”. Y remató: “Mis amigos están todos los días ideando alguna, tratando de abrir un emprendimiento. Está complicada la cosa hoy en día pero en la Argentina está lleno de gente con ganas de progresar, gente inteligente”.