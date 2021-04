Una nueva operación de la mesa de TN contra Alberto Fernández de cara a las Elecciones 2021 llegó a límites impensados. El periodista Nelson Castro se atrevió a afirmar que el aumento de casos de coronavirus por la segunda ola de contagios es "una estrategia del Gobierno para justificar la suspensión de las PASO".

La insólita maniobra del Grupo Clarín se desarrolló en Sólo una vuelta más, el programa que conduce Diego Sehinkman. Allí se estableció un debate sobre la posible suspensión de las PASO de las Elecciones 2021 debido a la situación epidemiológica del país, una discusión que comenzó a tratarse entre el oficialismo y la oposición.

En ese contexto, Castro llevó el tema a límites insospechados y lanzó una bochornosa elucubración, que intentó disfrazar como consultas de sus oyentes radiales. "Hay una sospecha de que el Gobierno dice 'queremos llegar a las PASO con todo el mundo vacunado', porque vacunamos a todo el mundo y es la única herramienta electoral", lanzó Castro.

Y fue por más al sostener: "Recibimos un montón de llamados en el programa de Radio Rivadavia que decían "este aumento de casos, ¿no será una estrategia del Gobierno para justificar la suspensión de las PASO?".

Para rematar la burda operación contra el presidente Alberto Fernández, Castro aseguró: "Cuando tenés un gobierno que perdió autoridad moral, todo es sospechoso".

Elecciones 2021: ¿Qué va a pasar con las PASO en medio de la segunda ola de coronavirus?

En medio de la segunda ola y el incremento fuerte de contagios por coronavirus, comenzaron a crecer las dudas sobre qué sucederá con las elecciones 2021 cuyas primarias están previstas para el próximo 8 de agosto. De momento, desde la Casa Rosada insisten en que el calendario no se modificará pero aún no existe ninguna información oficial al respecto. No obstante, ya hubo encuentros entre los distintos partidos políticos para evaluar una posible postergación de las primarias.

Ante el escenario de incertidumbre sobre la realización de las PASO, fue el propio presidente Alberto Fernández que dio un guiño para una posible suspensión de las primarias. "Hay un elemento que no puedo dejar ponderar: con el precio que me cuesta las PASO, pago las vacunas rusas que tengo que pagar", dijo el mandatario en una entrevista con Canal 9 hace dos semanas. Pero tras las declaraciones de Alberto Fernández no hubo más indicios sobre qué pasará con las elecciones en medio de la nueva ola de contagios por coronavirus.