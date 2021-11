Elecciones 2021: la advertencia del Turco Asís sobre el peronismo que sorprendió a Novaresio

Jorge "El Turco" Asís volvió a dar que hablar. Tan sólo un día después de conocer los resultados de las elecciones 2021, el analista político dio su visión sobre cómo quedó parado el peronismo de cara a lo que viene y lanzó una picante advertencia para el macrismo que, sin lugar a dudas, sorprendió a Luis Novaresio.

En una entrevista que le concedió al programa de Radio La Red, por AM 910, Asís recibió el llamado de Novaresio, quien le consultó acerca de lo que dejaron las elecciones legislativas, que tuvieron lugar el pasado domingo 14 de noviembre a lo largo y ancho de la Argentina. En primera instancia, el periodista resaltó: "El Gobierno tiene dos años para recuperarse". Y señaló: "La Doctora (Cristina Kirchner) le da la última oportunidad a Alberto. Ahora va a gobernar Alberto".

"No va a haber ninguna presión, según mi información probablemente mala, de la Doctora. Hay que esperar las iniciativas de Alberto, el trabajo sigiloso, lento y efectivo que hizo Manzur con los mini gobernadores, sindicalistas. Fue un trabajo tan intenso que lo llevó a descuidar Tucumán" ,agregó "El Turco" Asís, mientras el conductor lo escuchaba atentamente.

Jorge Asís analizó los resultados en las elecciones 2021 y lanzó una fuerte advertencia de cara a lo que viene.

En tanto, el analista político dejó en claro que el Frente de Todos tiene tiempo para poder reacomodarse de cara a las elecciones presidenciales 2023: "Tienen dos años para ver qué es lo que más o menos pueden armar. La Doctora le da la oportunidad de que directamente gobierne Alberto". Y subrayó, acerca del macrismo: "La sociedad parece darle otra oportunidad a aquel que se estrelló. Es decir, que Larreta, nueva vertiente del macrismo. Podríamos decirle 'larretismo', le brinda la apertura de un crédito como para decir: 'Miren, quizás ustedes pueden gobernar, faltan dos años'".

Finalmente, y pensando en el 2023, Jorge Asís lanzó un contundente mensaje que dejó mudo a Novaresio: "Juntos no la tiene tan fácil. Al peronismo no es muy fácil llevarse por delante. Hubo una gran falta de conducción, que nadie crea que el peronismo está terminado. Hay una facilidad para titular y decir: 'Se acabó'. Y no creo que sea así y lo desdramatizaría".

En qué provincias el Frente de Todos dio vuelta la elección

En Tierra del Fuego, el Frente de Todos dio vuelta la elección en relación a los resultados obtenidos durante las PASO y dejó al macrismo en segundo lugar. Del 32,96% de los votos para diputados, pasó al 39,67%, con un incremento de casi el 7%; mientras que la oposición pasó del 36,45% al 28,92%, con más del 7% en desventaja.

Otra provincia que eligió representantes para la cámara baja es Chaco, en donde el Frente de Todos se queda con otra victoria con el 96,35% del escrutinio provisional completado. El oficialismo alcanza el 44,13% de los votos, mientras que el macrismo el 42,2%. En las PASO, Juntos se había impuesto por casi 10 puntos, con el 44%.

Como si fuera poco, en Buenos Aires achicó muchísimo la desventaja con respecto al 12 de septiembre: mientras que antes había caído por casi 5 puntos, ahora lo hizo por menos de 1.3.

El pedido de Jorge Asís para que la política haga una tregua

La semana pasada, y consciente de que el macrismo no deja de ponerle palos en la rueda al Oficialismo, el periodista Jorge Asís visitó a Luis Novaresio en A24 y pidió que la política haga una tregua para que la situación social y económica mejore en el país: "Hay algo que con mucha facilidad se habla de acuerdo y yo sinceramente prefiero denominar una tregua. Lo que necesita la política argentina no es un acuerdo sino una tregua de no agresión y de tratar de ir a la resolución concreta de los problemas. Si empezamos a tirarnos con muertos, presos, cifras, cada uno tiene ferretería argumental para destruir al otro. Sobra la ferretería argumental. Al margen de los argumentos, lo que tendría que primar es una cierta lucidez política".