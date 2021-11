El desubicado comentario de Nelson Castro contra Alberto Fernández en las Elecciones 2021: "Una panza"

Nelson Castro hizo una observación bastante fuera de lugar sobre el físico de Alberto Fernández mientras veía el desayuno que compartía con Leandro Santoro.

Nelson Castro hizo un comentario desubicado contra Alberto Fernández al ver el desayuno que el Presidente estaba por tomar junto con Leandro Santoro tras votar en las elecciones 2021. "Debería poner algún límite a este tipo de dieta", observó en tono humorístico y de forma inoportuna el periodista de TN. No conforme con este comentario fuera de lugar, Castro insistió en opinar sobre el peso y el cuerpo del mandatario.

Tal como hicieron en las PASO, Alberto Fernández y Leandro Santoro se juntaron para charlar de forma distendida después de que cada uno emitiera su voto. En el caso de las Primarias Abiertas, los integrantes del Frente de Todos almorzaron en una parrilla del barrio de Boedo, mientras que en las elecciones generales de este domingo 14 de noviembre decidieron reunirse en un bar para desayunar. De esta reunión también participaron una de las hijas de Santoro y la primera dama Fabiola Yáñez, además de personas cercanas a ambos políticos.

Mientras tomaban imágenes en vivo y en directo de la distendida charla que tenían Fernández y Santoro en medio de cafés, jugos y medialunas, Nelson Castro hizo una observación bastante fuera de lugar sobre el físico del Presidente. "El Presidente debería poner algún limite a este tipo de dieta. Está con unos kilos de más impresionantes, no es lo mejor que le viene", aseguró el periodista de TN. Por su parte, su compañera Dominique Metzger opinó lo contrario: "Yo iba a decir que me parecía que está un poco más flaco que antes".

"Nooo, no, el otro día se lo vio en el acto. Una panza...que Madonna Santa", insistió Nelson Castro en sus observaciones gordofóbicas y fuera de lugar contra el Presidente de la Nación. Claro que no es la primera vez que el periodista opositor opina de forma desubicada sobre la salud de personas a las que no trató ni analizó clínicamente, amparado en su título de médico.

Las palabras de Alberto Fernández luego de votar

Alberto Fernández votó en la mesa 69 y la Primera Dama lo hizo en la mesa 66. El presidente llegó minutos antes de las 9:30 de la mañana y se encontró con personas que lo recibieron con cantos de apoyo. Con todos los protocolos correspondientes, saludó a los fiscales de la mesa 69 y fue a votar sin tener que aguardar ninguna fila. A la salida, posó con el sobre antes de depositarlo en la urna y habló con la prensa.

"Soy un hombre de la democracia por eso cuando la Argentina vota es un día valioso. Lo que más le pedimos a los argentinos es que vayan y se expresen para construir el país que queremos. Que lo haga con toda su convicción y a la noche escucharemos que ha dicho", aseguró, en conferencia de prensa, aunque se limitó por la veda electoral.

También agregó: "Ahora me voy a tomar un café con Leandro Santoro, nos vamos con Fabiola y algunos compañeros más, y después tenemos trabajo en Olivos. Mañana es lunes y hay que seguir trabajando. Siempre hemos tenido un diálogo abierto por lo tanto el diálogo no es nuestro problema".