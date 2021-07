El Polaco volvió a Showmatch y se quebró junto a Marcelo Tinelli: "Quiero recordarlo con una canción"

Su hijo volvió a su lugar en La Academia y la producción le permitió homenajear a su padre, Jorge Cwirkaluk, con dos emotivas canciones.

"Quiero recordarlo con una canción que le hice para él", dijo entre lágrimas "El Polaco" Cwirkaluk en la pista de La Academia (lunes a viernes a las 22:30, en El Trece) de Showmatch, el programa conducido por Marcelo Tinelli. Dos semanas atrás había tenido que ausentarse por el fallecimiento de Jorge, su padre, que murió el 24 de junio mientras dormía a los 59 años. Anoche, el cantante de la movida tropical regresó al certamen y aprovechó la ocasión para homenajearlo: "Este fue uno de los últimos lugares en donde mi papá fue feliz, porque me vio brillar en esta pista"

La producción editó un video con fotos y recuerdos familiares especialmente para el cantante, que estaba acompañado en el piso por toda su familia. Después del clip, le pidió a Tinelli si podía cantar una canción en vivo, acompañado por un pianista: "Muchos lloran a la persona que hoy ya no está acá, hasta parece que lo aman un poco más. Sin pensar que cuando estaba, a él nadie lo llamaba, él lloraba y sabía que esto iba a pasar", "solo debemos recordar todos aquellos momentos que nos dieron felicidad, porque hubo algún tiempo de alegrías compartidas y son cosas que jamás yo olvidaría", dice, entre otras cosas, la letra del tema que compuso.

Al finalizar, El Polaco invitó a su hermano Jonathan para rendirle nuevamente homenaje, esta vez juntos, a su padre: hicieron una versión de “Cómo saber si te amo”, de Leo Dan, uno de los artistas favoritos de Jorge. Sol, la hija que tuvo con su ex Karina La Princesita, también estaba en el piso y se mostró emocionada sobre el final. Aquel 24 de junio, la cantante de Corazón mentiroso también envió sus condolencias por el fallecimiento de su ex suegro vía Instagram: “Tendría que festejar el Millón por Pirata, pero espero que sepan entender que no es el momento. Mañana lo haré”, había escrito la artista en referencia al éxito de su nuevo tema. “Hoy solo tristeza. Espero que después de esta etapa, cuando podamos mirarla desde lejos, hayamos aprendido a valorar más la vida y a los seres queridos”, finalizó.