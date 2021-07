El Polaco salió a bancar a Karina La Princesita: "La gente a veces se olvida de donde salió"

El cantante defendió a la madre de su hija Sol en el medio de los juicios que enfrenta por parte de sus exmúsicos.

El Polaco habló de la situación de su expareja Karina La Princesita, luego de perder un juicio que le iniciaron sus exmúsicos y la defendió. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, el cantante empatizó con la mamá de su hija Sol y, a pesar de no conocer en detalle la situación judicial, le aconsejó a Karina "darle para adelante".

Karina La Princesita atraviesa un difícil momento tras haber perdido un nuevo juicio contra uno de sus músicos, tras el fallo del juez a favor del integrante de la banda que decidió demandar a la artista luego de haber sido despedido del staff. La condena ahora incluye a Pablo Serantoni, uno de sus ex representantes, y los tiene a ambos como co-demandados y co-responsables.

“Es un tema delicado, la gente a veces se olvida de donde salió y se olvida la mano que uno le da pero bueno", observó El Polaco en diálogo con el programa que conduce Ángel De Brito. "No sé bien cómo viene la mano o cuáles son los problemas que tuvo porque específicamente no sé qué pasó. Pero es un bajón tener que pagar tanta plata, no sé cuánto es ni nada porque con los quilombos que tenía yo, lo sé muy por arriba”, continuó.

Más adelante, el participante de Showmatch La Academia no pudo evitar el paralelismo con su propia carrera y expresó: “A mí me pasó y lo pagué, son cosas que pasan y lamentablemente es así. "La gente es muy ingrata a veces, no todos eh, yo tengo unos músicos espectaculares y gente que está conmigo hace años, estamos juntos, nos bancamos y somos más que amigos”, continuó.

Por último, la expareja de la intérprete de "Mentiroso" observó: “También hay gente que uno le dio una mano y me terminaron dejando tirado. Esas son cosas que nos pasa a todos". En este sentido, compartió un consejo para La Princesita: "No sé cómo es lo de Karina, pero tiene que ponerle el pecho y darle para adelante, como siempre”, sentenció.

La respuesta de Karina La Princesita a nuevas acusaciones de sus exmúsicos

Recientemente, Karina salió a aclarar una de las acusaciones de sus exmúsicos en la que aseguraban que los dejó tirados cuando estuvo con su expareja el futbolista Sergio "Kun" Agüero. "Yo no frené nunca de trabajar, no dejé nunca de vivir en la Argentina. El único momento en el que frené fue los meses que tardaron los abogados en negociar, porque a mí me quedaban tres años de contrato por cumplir", explicó la cantante también en diálogo con LAM.

"Preferimos pagar nosotros para rescindir el contrato y poder trabajar tranquilos. Y no lo que le hicieron a Ángela (Leiva), que no la dejaron trabajar por un montón de tiempo, y se tuvo que ir a otro país para poder trabajar tranquila. Pero como yo necesitaba el trabajo, y mis músicos también, pagué una cifra que yo no tenía", completó.