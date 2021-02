La historia de amor entre El Polaco y la bailarina y madre de una de sus hijas, Barby Silenzi, sigue escribiéndose. Tras varias idas y venidas, el cantante le dedicó sentidas palabras a Silenzi quien lo acompañó en un recital en Quilmes y una foto acompañados disparó nuevas versiones de reconciliación.

En la noche del sábado El Polaco realizó un show en un boliche de Quilmes y no estuvo solo. Al costado del escenario, luego de que la bailarina negara cualquier posibilidad de reconciliación, estaba Barbi Silenzi disfrutando del espectáculo. Durante el espectáculo, el cantante señaló hacia el sector en el que estaba la mamá de su beba Abril y expresó: "El amor de mi vida está ahí, la bruja".

"Es el amor de mi vida, la persona que me ve, que me abraza", agregó frente a todo su público que no se guardó la alegría por la confesión del cantante que, días atrás, no consideraba la reconciliación con la mujer con la que está desde el 2019 y con quien tuvo a su tercera hija.

También, durante la noche del viernes, El Polaco y Barbi Silenzi aparecieron en una foto en la que están muy juntos y abrazados cenando en Palermo con amigos. Se trató del primer acercamiento de la pareja después de anunciar su separación.

Idas y vueltas

Primero una fiesta muy polémica en la casade Fede Bal, después fotos del cantante acompañado por una joven en una gira por Santa Fe y versiones cruzadas sobre un romance con la cantante Natalie Pérez. Ahora, según parece, se avecina una nueva oportunidad para la pareja.

En diálogo con Implacables, al aire de El Nueve, El Polaco habló de su separación y expresó: "Estoy separado. Nos separamos con Barby. Pero de la mejor manera. Pasamos la pandemia... un montón de cosas. Nos llevamos re bien".

"Yo la quiero mucho a ella. Yo pienso que ella también me quiere a mí. Uno nunca sabe qué puede pasar. Pero por el momento estamos así, distanciados", aseguró hace dos semanas.

Por su parte, Silenzi contó los motivos de la separación en diálogo con Los Ángeles de la Mañana: "Viene ya largo, veníamos de un par de crisis y es un camino largo. No es que te separaste y ya está...", aseguró.

De todos modos, ambos coincidieron en la necesidad de trabajar por una buena relación por la beba de 8 años que tienen juntos. "No vamos a pelearnos ni dejarnos de hablar porque aparte está Abril y yo también tengo un amor por él", aseguró.