Una streamer perdió millones por culpa de El juego del calamar

La streamer reveló recientemente que intentaron hackearla y perdió trabajos por culpa de El juego del calamar, la exitosa serie de Netflix.

Lydia Ellery lleva más de 10 años creando contenido relacionado a los videojuegos con sus distintas redes sociales, por lo que está acostumbrada al hate y los insultos, una constante en internet. Pero lo que la streamer inglesa de 32 años no esperaba era empezar a perder dinero y posibles trabajos de un momento para el otro por culpa del hateo que se generó gracias a la popularidad de El juego del calamar. Te contamos qué sucedió con la serie de Netflix y cómo se relaciona con Lydia Ellery.

El éxito casi inmediato que alcanzó El juego del calamar fue sin dudas una sorpresa para todos. Pese a que la ficción surcoreana se convirtió en la serie más vista de Netflix, la misma no cuenta con redes sociales oficiales. Algo poco usual en los últimos tiempos. Quien sufrió por esto es Lydia Ellery, una creadora de contenido que lleva más de una década trabajando con videojuegos desde sus diferentes redes sociales. La streamer es conocida como Squid Game, exactamente igual al nombre original de la exitosa ficción surcoreana.

Si bien Lydia está acostumbrada a recibir insultos, como cualquier creador de contenido en internet, lo que no esperaba era que la popularidad de la serie la hiciera perder dinero y posibles trabajos. Tras el éxito de la ficción, la streamer reveló que miles de personas denunciaron sus cuentas e intentaron iniciar sesión, por lo que Instagram decidió bloquearla temporalmente.

"Empecé a recibir mensajes abusivos de la gente. Varias personas se enfadaron conmigo porque eran muy fans y se pensaban que había tomado la cuenta de la serie de televisión. Tuve que desactivar las notificaciones en mi Instagram porque era algo constante. Mi teléfono se inundó de notificaciones", le contó Lydia a la BBC recientemente. E inclusive contó que perdió trabajos por esta insólita situación.

"He perdido dos increíbles oportunidades porque la gente no quiere contratarme por mi nombre de 'SquidGame'. Es algo que realmente me está deprimiendo en estos momentos", agregó la streamer, realmente disgustada con lo que está sucediendo. En ese sentido, Lydia remarcó que la serie de Netflix "ha estropeado por completo" la búsqueda de su nombre en internet, dado que todo lo que sale es sobre la ficción surcoreana.

La estafa basada en El juego del calamar

El martes 26 de octubre, llegó al mercado una criptomoneda llamada SQUID, inspirada en El juego del calamar. Pero este "juego" no salió bien para los inversores de la nueva cripto. Es que los creadores de la moneda vendieron todas sus criptomonedas cuando el precio de la misma era alto, que alcanzó un pico de casi 3 mil dólares, para luego desaparecer. De esta forma, los estafadores lograron alzarse con un botín de 3,38 millones de dólares, según Gizmodo, una reconocida web de tecnología y electrónica de consumo.