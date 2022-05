El inesperado elogio de Jorge Lanata a Cristina Kirchner : "Es inteligente"

El periodista elogió de forma sorpresiva a la vicepresidenta de la Nación en una entrevista reciente.

Jorge Lanata pasó por el reconocido ciclo de entrevistas Caja Negra y sorprendió con un inesperado elogio para Cristina Fernández de Kirchner, a quien siempre criticó con dureza. "Es inteligente, es estratega", aseguró el periodista macrista en diálogo con Julio Leiva. Cabe recordar que el conductor de Lanata sin filtro fue tendencia hace solo unos días por haber invitado a Mauricio Macri a su casamiento y ubicarlo en la mesa principal de la fiesta, a su lado.

Jorge Lanata es uno de los periodistas más violentamente críticos a todo lo que tenga que ver con Cristina Fernández, Néstor Kirchner y el peronismo en general. Autor de operaciones mediáticas desde los medios del Grupo Clarín, el conductor de Lanata sin filtro (Radio Mitre) pasó por la Caja Negra de Julio Leiva y sorprendió al dejar un elogio a la vicepresidenta de la Nación, aunque claro tampoco pudo evitar criticarla.

"Digo esto con respeto, porque yo hablé muy mal de ella y le dije cualquier barbaridad. Y después me arrepentí", empezó sincero el periodista cuando el entrevistador le consultó por lo mejor y lo peor tanto de Cristina como de Macri. Pese a esa introducción conciliadora, Lanata agregó: "No me parece una persona muy equilibrada en su manera de pensar".

Pero lo que más sorprendió fue el elogio que le dedicó a la vicepresidenta: "Es una líder política, sin duda. Es inteligente, es estratega". "Sabe lo que hace", agregó el operador macrista. De todos modos también remarcó que "tampoco es infalible" y apuntó a que cada vez que tuvo que elegir candidatos, lo hizo mal. "Se equivoca mucho eligiendo", sumó Jorge Lanata. En ese sentido, también aseguró que Cristina es "la antítesis de Néstor (Kirchner)". Al fallecido ex-Presidente lo calificó como un "típico caudillo del interior".

El picante palo de Lanata a Macri: "Fue cagón"

Hace algunos días, Jorge Lanata se casó con la abogada Elba Marcovecchio y la lista de invitados para el festejo fue motivo de charla en muchos medios argentinos. Es que en la mesa principal, acompañando a los recién casados, estaban nada menos que Chano y Mauricio Macri. Claro que no es una novedad la buena relación del periodista con el ex-Presidente pero sí sorprendió el nivel de cercanía. De todos modos, consultado por Julio Leiva, Lanata no dudó en criticar con dureza la gestión de su amigo.

"Macri fue cagón", comenzó disparando el conductor de Lanata sin filtro. En ese sentido, también aseguró que pese a sus negativas, Macri buscará ser mandatario del país una vez más a partir del 2023: "Creo que ahora quiere revancha, aunque el diga que no".