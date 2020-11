Carina Zampini es una de las figuras de El Trece con su exitoso ciclo de El gran premio de la cocina. Pero en las últimas semanas se vio obligada a permanecer ausente víctima del coronavirus, al igual que muchos de sus compañeros. Aun así, tras varios días de aislamiento, la conductora finalmente anunció que ya se encuentra recuperada y con ganas de regresar al reality de cocina.

“Holaaa! Les cuento que ya tengo el alta, mañana vuelvo al ruedo, por suerte lo transité sin síntomas. ¡¡¡Gracias por estar siempre, por el amor y los mimos en estos días!!! L@s quiero!!!!”, escribió Carina en su cuenta de Twitter, dejando tranquilos a sus seguidores.

Sin embargo, muchos de los comentarios sobre su posteo fueron de usuarios que se mostraron a favor de Andrea Politti, quien la reemplazó en la conducción durante las dos semanas que Zampini tuvo que ausentarse. Muchos de ellos pidieron que la anfitriona de Corte y confección, se quedar en el ciclo de cocina.

“Deberían fijarse el rating los productores , desde que esta Politti el programa está mejor”, “¿Qué hay de cierto en todo lo que decían? Que no querías un reemplazo, que pusiste el grito en el cielo por el camarín, que no querías que Andrea disponga de tu peluquera”, “A mí Politti me encanta. No se pone tan actriz como vos y no grita tanto y menos se la pasa haciendo caritas y riéndose de no sé qué, como vos. Igualmente me alegra que estés bien” y “Me da lo mismo si volvés o no” fueron algunos de los comentarios negativos que recibió la conductora titular.

Con más de un millón de seguidores en Twitter, también recibió apoyo: “Hola Cari que bueno, alguien que ponga orden en es cocina”, “Cari me alegro que estés bien pero sin síntomas es imposible algo tuviste como dolor de cabeza algo más de cansancio algo insignificante pero algo no hay que engañar a la gente”, “Esta noticia me alegro el día, que bien que paso todo y de la mejor manera y me re alegro que te incorpores al trabajo así te vemos reír todas las tardes, te adoro mucho”, “Qué buena noticia Cari. Que vuelvas recargada y que en este tiempo te hayamos hecho llegar todo el cariño que te tenemos y linda energía. Te queremos”.

El gran premio de la cocina, invadido por el coronavirus

El primero en confirmar que tenía coronavirus fue Juan Marconi, co conductor del ciclo, que decidió hisoparse luego de que uno de sus amigos, con quien había cenado, presentara síntomas. A su positivo se sumaron el de Zampini y el de Felicitas Pizarro, embarazada de siete meses. A la joven cocinera que forma parte del jurado con Mauricio Asta y Christian Petersen, la está reemplazando Jimena Monteverde.

Felicitas aseguró que está bien, que es asintomática y que su obstetra le dijo que no se preocupara pero que lo mantuviera al tanto de cualquier cosa. Ahora está en su casa con su pareja, que además fue operado de apendicitis y con su hijo Ramón, de tres años.

Luego de retomar con sus labores, Pizarro trabajará hasta fines de diciembre, cuando comience con su licencia por maternidad, aguardando la llegada de Indalecio, en enero próximo.