Felicitas Pizarro sorprendió: "Mi marido había intentado con mi hermana"

La jurado del programa de El Trece llamó la atención con la revelación personal en una entrevista. "Por suerte mi hermana dijo que no. Sino, era mi cuñado, no sé", se rió.

Felicitas Pizarro sorprendió con una anécdota personal que nada tiene que ver con su participación en El Gran Premio de la cocina (El Trece), sino con su esposo, Santiago Salerno. "Mi marido, antes de invitarme a salir, ¡la invitó a salir a mi hermana ´Male´! Por suerte mi hermana dijo que no. Sino, era mi cuñado, no sé", compartió.

"Eran amigos y hoy en día se llevan re bien. Él estaba soltero y se tiró un lance con mi hermana, y ella por suerte le dijo que no", profundizó la jurado de uno de los programas más vistos durante las tardes de lunes a viernes en la televisión abierta argentina, conducido por Carina Zampini.

Felicitas Pizarro aclaró que "desde ahí que quedaron re amigos" y amplió: "Entonces, ´Santi´, en chiste, le dijo que de una u otra forma iban a ser familia porque le caía muy bien. Pero en ese momento ´Santi´ no hablaba de mí, sino que quería mantener la amistad porque mi hermana es un personaje muy querible, es re graciosa".

Como parte del divertido desafío de "3 cosas que no sabés" de los famosos en una entrevista con el portal Ciudad Magazine. Consultada acerca de cuándo empezó el noviazgo con Santiago Salerno, "Feli" recordó: "Fue uno o dos años después de eso. Siempre bromeó con esto de que por suerte mi hermana no le dio bola".

Acerca de la época en la que vio a su actual esposo por primera vez, detalló: "Mi hermana es música y tocaba en una banda con el mejor amigo de ´Santi´, y eran todos más grandes que ella. ´Male´ siempre tuvo muchos amigos hombres, entonces todos esos chicos venían a la casa de mis papás y así lo conocí".

Felicitas Pizarro y sus problemas en la cocina

En la misma entrevista, la especialista culinaria reconoció: "Mi primer asado me quedó horrible, fue duro, duro. No sé hacer un puré instantáneo, el del paquete, nunca me salió... Lo habré hecho tres veces y lo odio. Siento que me sale líquido, pero yo le echo los ingredientes a ojo".

Quién es Felicitas Pizarro, de El Gran Premio de la cocina

Nacida en Buenos Aires en 1985, la cocinera de 36 años es una de las figuras actuales del espacio gastronómico en la pantalla chica a nivel nacional. Además, forma parte del canal El Gourmet (está al frente de Parrilla para todos los días junto a Christian Petersen), tiene emprendimientos propios y cuenta con casi 700 mil seguidores entre sus perfiles oficiales de Instagram (@felipizarro) y de YouTube (Felicitas Pizarro).

También conduce el ciclo Fuegas ¡comer, asar y hablar! (los sábados a la medianoche por El Trece), está casada con Santiago Salerno (36 años) desde febrero de 2016 y tiene dos hijos con él: Ramón (de 4 años) e Indalecio (de 7 meses).