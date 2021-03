Carina Zampini contó un trastorno que la acompañó hasta los 10 años.

Carina Zampini sorprendió a todos en El gran premio de la cocina cuando brindó detalles de un problema que la acompañó en su infancia: la popular conductora de El Trece fue sonámbula hasta los 10 años.

La confesión surgió a la hora de la evaluación del jurado. El desafío de la jornada enfrentaba al equipo rojo con el equipo verde, quienes debían un menú compuesto por: una entrada con queso brie; un plato con pescado y con al menos una guarnición; otro plato con pollo y con una masa; y un postre que contenga una masa, una preparación cremosa y otra a base de frutas.

A la hora de los postres, Mauricio Asta (los otros dos jurados son Christian Petersen y Ximena Sáenz) hacía una devolución sobre lo presentado por el equipo rojo: “El caramelo está muy bueno, una figurita de caramelo siempre viene bien. ¡Gracias por mimarnos! Las ciruelas están bien cocidas, no se acompotaron, no se deshicieron y eso lo manejaron bien, vuelta y vuelta, con el calor adecuado. La galleta quedó espectacular, salieron triángulos perfectos, crocantes. Me gusta de la decoración que haya hojitas de menta, que se pueden comer, eso me gusta mucho. Tal vez le hubiera venido bien más crema: el chocolate, como es oscuro, invade todo, pero cuando lo mixeas se integra homogéneamente, como nos gusta decir a los pasteleros... ¡mi amor!”.

“No se te escapa nada, Mauricio. ¡Sos tan puntilloso, está buenísimo!”, le dijo Zampini, elogiando la devolución tan completa por parte del reconocido pastelero. “La piquitud... la piquitud is killing me, and I must confess… ¡bueno, gorda, me inundó!”, le respondió Asta a la conductora, con su característica gracia y reversionando una canción de Britney Spears. “Uhh, me agarra de repente... pero es un muy buen postre, muy buen plato”, cerró su devolución.

Pero ese arranque no pasó inadvertido para Carina Zampini: “Usted es como los sonámbulos, ¿viste? Que a los sonámbulos nos dicen… Esto yo lo sé porque fui sonámbula muchos años”, dijo para sorpresa de todos los presentes. “Sí, como hasta los diez años”, confesó la actriz.

“Ya algún día les contaré más historias. No, dicen que no hay que despertarlos, hay que dejarlos porque les hace mal que los despierten. Usted se le parece, es como que cuando arranca no hay que meterse”, le marcó Zampini a Asta mientras revelaba un aspecto desconocido. “Por eso es que me tenés miedo”, le dijo Asta con una sonrisa.

¿Qué es el sonambulismo?

El sonambulismo es un trastorno del sueño que se caracteriza porque las personas caminan o realizan alguna otra actividad estando todavía dormidas. En general, se produce temprano por la noche, entre una y dos horas después de comenzar a dormir. Además, es más común en niños que en adultos: según registró la Sociedad Argentina de Pediatría, lo sufren el 13% de los infantes; son trastornos que suelen durar pocos minutos y no se recuerdan al día siguiente, lo cual genera preocupación en los padres.