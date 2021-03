El Dipy volvió a criticar a CFK pero entre sus acusaciones agregó que la ex Presidenta es "la mujer más inteligente del país".

En los últimos meses, El Dipy se convirtió en un operador del macrismo desde su plataforma como cantante conocido y últimamente también en su programa de Radio Rivadavia, Los Desclasados. Esta vez, el cantante se despachó al aire contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y entre sus críticas se le escapó un gran elogio a la ex Presidenta: "Es la mujer más inteligente del país".

En su programa que comenzó el miércoles a la 1 de la mañana, El Dipy volvió a apuntar contra Cristina Kirchner. En esta ocasión, el disparador para que el cantante de cumbia devenido en operador de la oposición empezara una nueva diatriba contra la ex Presidenta fue la salida de Marcela Losardo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Para explicar por qué la ex Ministra no sale a hablar mal del Gobierno, El Dipy aseguró que tanto a ella como a Ginés González García les "dieron" una embajada. El cantante también afirmó que CFK es la nueva ministra de Justicia, y que la saliente funcionaria dejó el cargo porque la "agobiaba la presión de Cristina".

Sin embargo, mientras hablaba de los procesos que enfrenta la ex mandataria en la Justicia, se le escapó un increíble elogio: "Es la mujer más inteligente del país". De todos modos, el cantante de cumbia agregó que Cristina usa esa inteligencia "para el mal" y que si la usara "para el bien, seríamos Australia".

La mentira detrás de las lágrimas del Dipy en televisión

"Cuando el lloraba por los chicos de Salta, diciendo que necesitaba conseguir un camión y que se encargaba de llenarlo. Justo yo tengo unos amigos que tienen una fundación, me dijeron conseguimos un camión. Yo re contento le mandé un mensaje y nunca me respondió", aseguró "El Retutu" hace unos días en diálogo con Rating Cero.

A su vez, agregó: "Dos o tres días antes habíamos hablado por mensaje. Yo lo felicité por el éxito de su canción, que sonó en la Champions League. Y cuando le dije que estaba el camión para las donaciones ni me contestó, pero yo ya sé como es el Dipy, cuando le servís y le convenís se te hace el amigo. Y cuando no, ni te contesta los mensajes. Si tanto se preocupa por la gente desclasada o pobre, como dice él, nunca me escribió para ayudar en los comedores o merenderos que yo ayudo, nunca jamás".

"Es una mentira el Dipy, está haciendo todo esto para poder enganchar algo. Porque si realmente le preocupa la gente va a hacer las cosas como las hago yo. Tampoco pido que sea como yo, pero es una mentira", sentenció el artista, que dejó al descubierto las mentiras de quien aún considera un amigo que le dio la música.