Ricardo Mollo reveló en El Destape cómo fue la invitación a La Renga: "Se gestó en el camarín mismo"

Ricardo Mollo reveló en El Destape Sin Fin cómo se gestó la histórica invitación a La Renga para que volvieran a tocar en Capital Federal durante un show de Divididos.

Divididos y La Renga fueron sin dudas dos de los protagonistas del fin de semana, luego de que la banda liderada por Chizzo Nápoli tocara "El final es en donde partí" durante el recital que el grupo de Ricardo Mollo dio en Vélez por sus 35 años. "Se gestó en el camarín mismo", reveló el histórico guitarrista durante una breve charla que mantuvo con Maldita Suerte (El Destape Sin Fin).

Después de una larga espera, finalmente Divididos pudo festejar sus 35 años en un colmado estadio José Amalfitani, donde más de 40 mil personas vibraron con las melodías del trío conformado por Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella. Además de una espectacular puesta en escena, que de todos modos se destacó por tratarse de un armado "íntimo", una de las grandes sorpresas de la noche fue la aparición de La Renga en el escenario.

Primero, Chizzo Nápoli se sumó a La Aplanadora para interpretar "Sobrio a las piñas / Quién se tomó todo el vino" con la misma guitarra que Ricardo Mollo le prestó a Chizzo para la grabación de "Despedazado por mil partes" (1996), disco de La Renga en el que Mollo fue productor. En diálogo con El Destape Sin Fin, el propio Ricardo reveló cómo se gestó el histórico momento para que una de las bandas más populares del país volviera a tocar en Capital Federal, tras varios años de ausencia por problemas "administrativos".

El cantante empezó contando que para festejar en Vélez armaron un "bar gigante" para invitar a amigos. Entonces decidió llamar a Chizzo, aunque no sabía si iría porque "no lo quería joder". "Vino el Chizzo y claro, ellos no viene él solo, vienen todos los rengos. TODOS. Casi podemos contar un centenar de rengos. Se manejan en familia", explicó Mollo, entre risas.

Con La Renga tras bambalinas, Catriel Ciavarella le propuso a Ricardo que dejaran tocar un tema a la banda de Mataderos, que llevaba un buen tiempo sin presentarse en Capital Federal y alrededores. Entusiasmado, el cantante coincidió en que era una buena oportunidad para sus colegas: "Fue prestarle las cosas a los amigos. Me ha pasado a la inversa. Entonces fue un momento lindo para compartir con un grupo muy querido".

Inclusive, en las redes sociales mostraron el momento exacto en que junto con Catriel decidieron tocar "El final es en donde partí". "Ahí mismo se gestó", definió Mollo, que también reveló que lo único "predeterminado" fue llevar la guitarra con la que Chizzo tocó en "Despedazado por mil partes". "Fue un acto familiar, a ellos los quiero mucho. Son familiares, después de haber vivido extensas horas de grabación, días, meses, de varios discos, entablás una relacion que va más allá de lo musical", concluyó el artista en su charla con Maldita Suerte.

¿Cómo comprar las entradas para el recital de Divididos en el Movistar Arena?

Tras el increíble show que dieron en el estadio de Vélez Sarsfield, Divididos ya tiene dos fechas confirmadas para presentarse en la ciudad de Buenos Aires y cuyas entradas ya están a la venta: 1 y 2 de septiembre en el Movistar Arena. Los tickets pueden comprarse directamente en la página del recinto: https://www.movistararena.com.ar/show/divididos/. Es importante resaltar que solo está permitido la compra de 6 entradas por persona.