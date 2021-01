Durante el fin de semana se viralizó una llamativa foto de una escena ocurrida en El Calafate con Cristina Kirchner quien salió a caminar por la zona alrededor de su casa y sorprendió a una panadería. La dueña del local le dedicó unas palabras a la actual vicepresidenta y le agradeció la visita.

En la imagen se puede ver a Cristina Kirchner con un look que no suele ser muy conocido en ella. La ex vicepresidenta salió a caminar después del almuerzo y visitó una panadería de la zona. Lo hizo utilizando unas zapatillas blancas, un pantalón de montaña y una campera blanca a tono con el calzado. Además, el atuendo estaba acompañado de un pañuelo verde a tono con la vestimenta.

La visita al lugar se viralizó rápidamente ya que la dueña de la pastelería "Membrillar" se sacó una foto con la vicepresidenta y la subió a todas sus redes sociales. En su mensaje Analía Hokano escribió: "Y un domingo cualquiera. La vida puede sorprenderte con la visita menos esperada y más gratificante que jamás haya sentido. El día que "Ella" visitó mi pastelería y mi corazón estalló de emociones!!! Gracias por tus Palabras y Tu Presencia! Siempre

Una de las últimas apariciones públicas de Cristina Kirchner había sido a fin de año cuando, a través también de las redes sociales, publicó un mensaje de fin de año. Cristina se sumó con su deseo para el Año Nuevo y pidió que "nos mantengamos unidos" siendo "más solidarios que nunca".

En un mensaje corto, pero directo, la ex presidenta escribió que "sin lugar a dudas este año que termina fue muy difícil para la mayoría de los argentinos y las argentinas". Además, recordó el estado en el que el gobierno de Alberto Fernández recibió el país y lo que costó reacomodarlo para no sufrir, de manera más catastrófica, los efectos del COVID-19.