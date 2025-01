Los fans de TikTok esperan ansiosos su regreso a las tiendas de aplicaciones de EEUU

Aplicación TikTok con el mensaje «Lo sentimos, TikTok no está disponible en este momento»

Tres días después de que TikTok, de ByteDance, desapareciera y fuera reactivada rápidamente en Estados Unidos, los usuarios que habían borrado la aplicación comprobaban ansiosos que sus dispositivos iPhone y Android seguían sin poder descargarla.

Algunos que querían sacar un beneficio rápido de la desesperación de los fans de TikTok pusieron a la venta en eBay dispositivos con la aplicación supuestamente descargada por hasta 50.000 dólares.

TikTok seguía sin poder descargarse de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google en Estados Unidos el martes, atrapada en el limbo legal por los dos gigantes tecnológicos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes una orden ejecutiva que retrasa 75 días la aplicación de una prohibición a la popular aplicación de vídeos cortos de propiedad china, cuya legalidad no está clara.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

TikTok reanudó su servicio después de que Trump asegurara que la empresa y sus socios no tendrían que hacer frente a cuantiosas multas por mantener la aplicación en funcionamiento, pero aún no había vuelto a las tiendas de aplicaciones. Otras aplicaciones propiedad de ByteDance, como Lemon8 y CapCut, tampoco estaban disponibles.

Mientras tanto, continuaba la búsqueda de un comprador para TikTok. Trump dijo el martes que estaba abierto a que el multimillonario Elon Musk comprara la aplicación si el máximo ejecutivo de Tesla quería hacerlo.

Y el presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China, John Moolenaar, se reunió con los empresarios Kevin O'Leary y Frank McCourt para tratar la posible desinversión de TikTok.

El consorcio Project Liberty del multimillonario McCourt ha hecho una oferta formal de compra, valorando la aplicación sin su algoritmo en unos 20.000 millones de dólares. O'Leary se sumó al proyecto, dijo Project Liberty a principios de este mes.

En una entrevista con CNBC el martes, O'Leary dijo que estaría interesado en un acuerdo de TikTok, pero no es posible bajo la ley actual.

"Ese acuerdo 50/50, me encantaría trabajar con Trump, al igual que cualquier otro comprador potencial (...). Pero el problema con algunas de estas ideas es que son inconsistentes con la sentencia de la Corte Suprema", dijo el inversor a la CNBC.

Las idas y venidas han provocado sentimientos encontrados entre los usuarios, incluidos algunos que pensaban abandonar TikTok tras ver a Trump tan involucrado en las negociaciones que podrían acabar con la venta de TikTok a uno de sus aliados en la industria tecnológica.

"No quiero seguir siendo un peón en este infierno. No digo que vaya a suponer una diferencia para TikTok, pero sí para mí", dijo Nicole Norman, usuaria de TikTok, en la aplicación Meta's Threads. "No volveré a TikTok".

Otros, sin embargo, quieren que vuelva TikTok, lo que no es posible mientras Apple y la matriz de Google, Alphabet, no lo pongan a su disposición.

"He estado comprobando todos los días", dijo la creadora de contenido de viajes Lauren Scott. Scott, de 29 años y actualmente en Brasil, leyó en algunos grupos de Facebook que los estadounidenses en el extranjero podrían acceder a la aplicación si la borraban y la volvían a descargar. Pero no fue así, lo que la dejó en el limbo.

El retraso puede deberse a que Google y Apple están esperando garantías adicionales antes de eludir la prohibición que castiga a las empresas por alojar o distribuir la aplicación, según los analistas.

Con información de Reuters