Es sabido que Eduardo Feinmann y la gran mayoría de los integrantes de La Nación + aprovechan cada oportunidad que tienen para criticar a Alberto Fernández y al gobierno del Frente de Todos. El lunes pasado no fue la excepción y el conductor de El Noticiero de LN+ se enfureció contra el Presidente por una foto en la que se lo veía junto a varios pilotos de Aerolíneas Argentinas sin usar barbijo. Pero al día siguiente el periodista debió retractarse a través de Twitter, ya que la imagen databa del 2019: "Pido mil disculpas a los pilotos de Aerolíneas Argentinas y al Presidente".

Mientras Alberto Fernández se encuentra de gira por Europa, Eduardo Feinmann mostró en su programa una imagen en la que se ve al mandatario en la cabina de un avión junto a un grupo de pilotos de Aerolíneas Argentinas, sin tapabocas ni distancia social. Esa fotografía le sirvió al periodista para comenzar su diatriba contra el presidente y las medidas que tomó para frenar el avance de la segunda ola de coronavirus en el país: "No hay que juntarse, hay que usar barbijo, el distanciamiento, lavarse las manos, ventilar, palabras del Presidente de la República. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago".

Para cerrar, el conductor calificó la situación de "indignante". Pero lo que no se esperaba era que varios colegas salieran a cruzarlo y asegurarle que la imagen era del 2019, previo a la pandemia. "Me dicen los pilotos que la foto es de 2019", replicó el periodista Raúl Kollman, mientras que Diego Brancatelli apuntó contra Feinmann y escribió "Feikman", haciendo un divertido juego de palabras con el apellido del conductor de LN+ y el término de "fake news".

Imposibilitado de escapar de su propio error, Eduardo Feinmann debió reconocer su equivocación y ofrecer las disculpas correspondientes. "Ayer mostré esta foto. Era del 2019. No era del actual viaje presidencial. Pido mil disculpas a los pilotos de Aerolíneas Argentinas y al Presidente @alferdez", escribió el periodista haciéndose cargo de su error. La fotografía correspondía a un viaje a España por parte de Alberto Fernández en septiembre del 2019, cuando aún era candidato a la presidencia.

Vale recordar que no es la primera vez que le ocurre algo similar al conductor, que a fines de abril había criticado al joven funcionario del Ministerio de Salud, Lucas Grimson, por un posteo hecho desde una cuenta apócrifa. En aquel momento, el periodista no le pidió disculpas a Grimson sino que prefirió eliminar la publicación en la que se evidenciaba su equivocación al no chequear la veracidad de la información que compartía.