No sabe qué hacer: Feinmann mostró un insólito video deep fake de Cristina Kirchner

Avanzan la campaña nacional de vacunación así como los pasos para comenzar a producir las vacunas Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm, entre otras, y pareciera que Eduardo Feinmann se está quedando sin ideas para deleitar a sus seguidores de la ultraderecha en la pantalla de LN+. Este jueves paró el programa para compartir un video deep fake de Cristina Kirchner que le llegó por WhatsApp y le causó la gracia suficiente para arengar el devenir del programa.

"Hay un video, el meme más maravilloso, que empezó a circular por WhatsApp, redes sociales y se hizo viral", inició entre risas Eduardo Feinmann. "Es una aplicación que me bajé y nunca pude usar. Vos ponés tu cara y te podés convertir en Cleopatra o Fiebre de sábado por la noche. No me acuerdo cómo se llama, pero te convierte en el protagonista de una película", compartió tan dubitativo como risueño. Intentando explicar de qué venía el asunto, el periodista sintetizó: "Hicieron un video con la cara de Crisitina Kirchner que es genial, me lo mandaron varios. "¿Quién lo tiene?", le preguntó al panel.

"Cristina hace de Elizabeth Taylor en Cleopatra", expresó con más risas y la panelista Silvia Mercado. "Ahora te lo mando... Ya se lo mandé a producción", apuró Mercado pero era tal era el entusiasmo del periodista ultramacrista que cuestionó la reproducción de un video de un apenas concurrido cacerolazo frente al departamento de la vicepresidenta para compartir el que tanta gracia le causó por WhatsApp.

"A ver qué pasa en la puerta de Cristina... ¡Dale viejo! ¿Para qué me prometen lo que no van a hacer?", cuestionó Feinmann a la producción de la señal televisiva de La Nación. "Te mandé el video del meme con esa publicación que hicieron con esta aplicación. Avisame cuándo la tenés, Pablo, descargala tranquilo", insistió mientras en las imágenes se veían las pocas personas que aplaudían frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner.

El entusiasmo del periodista ultramacrista no cesó y apenas a los segundos, volvió a la carga con su capricho: "Bueno, dale, ¿tenés el otro?", preguntó a la producción hasta que sus deseos se hicieron órdenes. "Es muy divertido, muy divertido el video. La gente es muy creativa", celebró y pudo reincorporarse para pasar a los anunciados como temas del día.