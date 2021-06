El comentario transfóbico de Feinmann sobre el nuevo CUIL inclusivo: "Si te percibís una caja..."

El periodista de la derecha se burló largo y tendido de la nueva medida que dispone que el código identificador no esté relacionado a un género específico.

Ya es sabido que al periodista de la ultraderecha Eduardo Feinmann le incomodan no sólo las victorias del movimiento feminista sino también de la comunidad LGBTI+. Este lunes, en El Noticiero, el programa que conduce en la señal televisiva de La Nación, anunció la nueva medida que dispone que la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) ya no va a identificar género, pero lejos de apoyar la disposición, se burló abiertamente junto a los panelistas que lo acompañan.

"Cosas importantes que pasan en el país... Con esta normativa de ministerio de Trabajo, Argentina despega. Los problemas económicos, y hasta laborales, nos van a llevar al desempleo cero y el mundo nos va a mirar diferente", arrancó Eduardo Feinmann con la ironía que lo caracteriza. "El Gobierno está lanzando el CUIL no binario, ¿qué tal?", continuó.

Este lunes, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, determinó que los números de Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) ya no van a identificar género en su codificación, es decir, que el prefijo utilizado en la conformación de los nuevos números del CUIL de las personas, sea 20, 23, 24 o 27 o los que en el futuro se determinen, se asignarán de forma aleatoria, siendo de carácter genérico y no binario en términos de sexo/género.

Entre risas, Feinmann compartió: "La norma tiene 6 artículos. Todo va a cambiar. La verdad es que la gente pedía a gritos el CUIL no binario", ironizó. Como no le fue suficiente, se dirigió a sus compañeros que estaban detrás de cámara y lanzó: "Detrás de cámara estaban... ¿Vos el 20 no lo querías más? Vos querías el 54", sentenció entre risas.

Para sumarle al mal gusto de la exposición del periodista tan reticente a los cambios, máxime si se trata de una minoría, el panelista Claudio Zin bromeó: "Depende de cómo te autopercibas" y Feinmann, extasiado, no tardó en hacer de las suyas: "Si te percibís una caja, ¿qué número de CUIL?".

Originalmente, la codificación era 20 para los hombres y 27 para las mujeres y con la nueva disposición, los primeros dígitos se asignarán de manera aleatoria. "Los varones tienen el 20 y creo que las mujeres el 27. Ahora no, lo van a cambiar yo creo que con esto Argentina está despegando", insistió el periodista ya que, como no puede utilizar malas palabras por disposición del canal, se vale del humor para expresar su odio sin decoros.

"Era un CUIL muy machirulo, muy discriminador", acotó uno de sus panelistas. Como estaban todos en el mismo modo, otro agregó con el mismo tono socarrón que "un proyecto de la senadora Nancy González es de cupo trans para buques pesqueros", pasando completamente por alto las problemáticas que atraviesan las personas trans en el mercado laboral.