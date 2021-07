Eduardo Feinmann volvió a LN+ con un vergonzoso acting: "Estoy en prisión domiciliaria"

El periodista volvió de sus vacaciones en Estados Unidos con una irónica exposición en contra de la cuarentena obligatoria para los que regresan del exterior.

El periodista de la ultraderecha Eduardo Feinmann reapareció en LN+ con bombos y platillos tras volver de sus vacaciones en Estados Unidos. Ya que estaba con el traje puesto y listo para la videollamada, aprovechó el pase entre Pablo Rossi y Fernando Carnota, quien lo reemplaza en El Noticiero, para largar un mensaje anticuarentena.

Lejos de aclarar el motivo de su ausencia, Feinmann cruzó a sus detractores al definir que sobre su repentina ausencia de la pantalla "tantas cosas dijeron, nada es verdad, qué cosa rara...". "Estoy aquí en el PDSO, en la prisión domiciliaria sanitaria obligatoria", lanzó sin medias tintas ante las carcajadas de sus colegas.

A continuación, Pablo Rossi intentó hacerse el gracioso y, en la misma línea que sus colegas macristas, asoció la cuarentena obligatoria para evitar el avance de la variante delta de coronavirus en nuestro país con una prisión. "Más o menos en la misma categoría de (Amado) Boudou te han puesto", bromeó Rossi. El conductor de El Noticiero no quiso quedarse atrás y respondió: "Creo que va a salir en libertad antes que yo".

Cabe destacar que, semanas atrás, en la señal televisiva de La Nación aseguraban que Feinmann estaba ausentándose de su ciclo por "asuntos personales". Como si no se hubiera enterado, Carnota propuso: "Expliquemos que viniste del exterior y estás cumpliendo con la cuarentena o con el PDSO, como decís vos...". "¿Cuándo te sacan la tobillera?", bromeó.

Feinmann explicó que está cumpliendo con las medidas obligatorias, pero ironizó con el acatamiento de tales restricciones. "Me hice un PCR en Estados Unidos antes de salir como corresponde. Me hice el PCR en Buenos Aires, como corresponde. Vine directamente a mi casa, nunca más me moví", afirmó. "Yo quiero cumplir con todo, no vaya a ser cosa que yo soy el culpable de la variante delta en la Argentina", agregó sin abandonar los sarcasmos que tanto estaban divirtiendo a sus compañeros.

Luego de que Carnota le preguntara si estaba realizando el aislamiento en un hotel en la Provincia, Feinmann renovó sus votos de amor con el macrismo y, para no perder la costumbre, cargó contra el gobierno bonaerense: "Yo vivo en la Ciudad de Buenos Aires... Gracias a dios no vivo en la prisión dela Provincia de Buenos Aires", expresó.

Como si hubiera cambiado de opinión entre el inicio de la pandemia y el presente, Feinmann criticó: "Nos tenían encerrados para que no hubiera 10 mil muertos, pero el virus hizo lo suyo y mató 40 mil personas". Por su parte, Pablo Rossi no quiso dejar al conductor de El Noticiero solo e hizo uso de sus útlimos minutos al aire.

"Nosotros, como hombres públicos, tenemos que dar el ejemplo", propuso el cordobés. "Los funcionarios también porque un decreto no te inmuniza de la variante delta...", lanzó. A los minutos, vaticinó no sin saña que: también, hay que decir que la variante delta, tarde o temprano, va a llegar a la Argentina".