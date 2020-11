"¿Lo estamos viendo en los medios?", Martín Guzmán dejó en ridículo a Tenembaum

El pasado 23 de octubre, el dólar blue marcó un récord histórico: alcanzó los $195 en las cuevas financieras, situación que hizo encender las alarmas de todo el país e incluso del Gobierno de Alberto Fernández. Los medios hegemónicos y opositores estuvieron debatiendo sobre el tema durante varios días, intentando alertar a la ciudadanía y generando un clima tenso. Sin embargo, días después, el ministro de Economía Martín Guzmán logró bajarlo a $168. ¿Y la oposición dijo algo al respecto? Fue una de las preguntas que el mencionado ministro de Economía le hizo a Ernesto Tenembaum durante una entrevista.

El pasado fin de semana, Guzmán visitó los estudios de NET para dialogar en el programa Corea del Centro, conducido por Tenembaum y María O'Donnell. En un momento de la charla, el economista se refirió a la doble vara de los medios a la hora de tratar la suba y la baja del dólar.

"Lo interesante, y aquí es donde todos tenemos responsabilidad, que hay una simetría muy fuerte en la visibilidad que se da en los medios de comunicación, a la suba de los dólares alternativos con respecto a la baja de los dólares alternativos. Esta semana bajó $20 el dólar blue", indicó Guzmán, con un tono de gracia. "$25 casi, ¿no?", le respondió el ex periodista de TN.

"¿Estamos viendo todo el día en los medios que baja el contado con liquidación $30 o el dólar blue $25 como la semana pasada veíamos todo el día en los medios que subía?"

Y luego, el ministro de Economía realizó un comentario que terminó dejando sin ningún tipo de justificativo a Tenembaum: "Ahora (domingo 1° de noviembre) porque está bajando y no te estoy diciendo lo del día de hoy, pero casi $25. ¿Estamos viendo todo el día en los medios que baja el contado con liquidación $30 o el dólar blue $25 como la semana pasada veíamos todo el día en los medios que subía el dólar blue $20 y el contado con liquidación $30? ¿Lo estamos viendo?".

Pese a que intentó explicarlo, el periodista opositor no pudo hacerlo de buena manera y terminó mostrando la hilacha: "Sabés que no lo tengo medido. Antes miraba eso porque estaba más pendiente. Me fijo porque Infobae tiene el número, muy destacado y varias veces por día. Y recién me llamó la atención, que sí era el principal título: bajó $25 el dólar en una semana. Ni siquiera te lo podría demostrar. Te digo que este ratito lo vi, más que eso no te puedo decir. Genera más angustia... No lo sé, no lo sé... La verdad que no te puedo... Me doy cuenta o tengo la percepción de que no".