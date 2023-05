Contenido en Disney Plus Argentina: el catálogo de películas para ver

Desde superhéroes hasta documentales y películas animadas, Disney Plus tiene un amplio catálogo para ofrecer a sus clientes. A continuación, lo repasamos.

Cuáles son las películas, series y documentales que podés ver a través de Disney Plus. Si hay algo que no escasea en la actualidad es la oferta de contenidos audiovisuales por streaming que podemos encontrar en las distintas plataformas. Cada una tiene lo suyo y es cierto también que cada vez se fragmentan más los contenidos que pueden ser vistos en un sitio y no en otro, además de la exclusividad de ciertas series y películas. En el caso de Disney Plus, el catálogo es muy amplio y hay opciones para todos los gustos.

Si todavía no sabés qué podés ver en esta plataforma, te contamos cuáles son los contenidos que se encuentran disponibles, empezando por aclarar que están incluidas la mayoría de las grandes e históricas películas de Disney que marcaron la infancia de millones de niños y niñas en todo el mundo, muchas de ellas con más de 50 años de antigüedad. Además, podrás disfrutar del contenido exclusivo de Marvel, Pixar, Star Wars y National Geographic.

Películas animadas

En el catálogo de Disney Plus se pueden encontrar clásicos inolvidables como El Rey León, Mulán, 101 Dálmatas, Aladín, Alicia en el País de las Maravillas (1951), Bambi, Blancanieves y Los 7 Enanitos, Colmillo Blanco, Diario de un adolescente, Dumbo (1941), El jorobado de Notre Dame, El libro de la selva, Frozen: El Reino del Hielo, Hannah Montana: La película, Hércules, High School Musical, Jonas Brothers en concierto 3D, La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia (1991), La Dama y el Vagabundo, La Sirenita, Las Crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario, Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspia, Maléfica, Mulán, Peter Pan, Pinocho, Piratas del Caribe, Pocahontas, Tarzán y Winnie the Pooh.

Pero eso no es todo, Disney Plus también nos ofrece las mejores películas de Pixar. Entre ellas se encuentran Bichos: una aventura en miniatura, Buscando a Nemo, Cars, Coco, Los Increíbles, Toy Story, UP y Monsters INC. Estas películas nos han hecho reír, emocionarnos y reflexionar a lo largo de los años, y ahora las tenemos disponibles en la comodidad de nuestro hogar.

Películas de superhéroes

Además, los fanáticos del universo Marvel estarán encantados de encontrar en Disney Plus películas como Ant-Man, Capitán América, Guardianes de la galaxia, Iron Man, Los 4 Fantásticos, Los Vengadores, Thor y X-Men. Acción, aventura y superhéroes se combinan en estas producciones que nos mantienen al borde del asiento,

Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las épicas películas de Star Wars que forman parte del catálogo de Disney Plus. Rogue One: Una Historia de Star Wars, Han Solo: Una historia de Star Wars, Star Wars: Una Nueva Esperanza, Star Wars: El Ataque de los Clones, Star Wars: El Retorno del Jedi, Star Wars: La Venganza de los Sith, Star Wars: The Clone Wars, Star Wars: El Imperio Contraataca, Star Wars: El Despertar de la Fuerza, Star Wars: Los Últimos Jedi y Star Wars: La Amenaza Fantasma nos sumergen en una galaxia muy, muy lejana llena de emoción y aventura.

Una de las sagas más importantes de la cultura pop: Star Wars.

National Geographic

Por último, pero no menos importante, Disney Plus nos ofrece producciones de National Geographic como América contra el cambio climático, Apolo: Misiones a la Luna, Expedición a Marte, Planeta Tierra: ¿Somos Historia? y Princesa Diana: En primera persona. Estos documentales nos invitan a descubrir el mundo que nos rodea, explorar lugares remotos y conocer historias fascinantes.

El catálogo de Disney Plus en Argentina es una joya para los amantes del cine y las series. Desde los clásicos de Disney hasta las producciones más recientes de Marvel, Pixar, Star Wars y National Geographic, hay algo para todos los gustos y edades. No pierdas la oportunidad de sumergirte en este mundo mágico y disfrutar de horas de entretenimiento sin salir de casa.