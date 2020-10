Diego Poggi se desempeña como periodista de tecnología en TN, por las mañanas, y también como conductor de Radio Berlín, por FM 107.9. Sin embargo, en sus ratos libres, se dedica a subir muchas fotos y videos -algunos de ellos desopilantes- a su cuenta de Instagram para tratar de lograr interacción con sus seguidores. Justamente, en las últimas horas, publicó una historia que hizo aterrar a mucha gente: un fantasma se le apareció mientras se grababa en su casa.

En la filmación, el columnista estaba haciendo referencia al gran temporal de lluvias que acechó a Buenos Aires: "Lo escucharon recién, ¿no? Es una tormenta zarpada, el relámpago se escuchó en toda la Ciudad de Buenos Aires. Muy zarpado, muy zarpado". De todos modos, y de manera inesperada, se vio sorprendido por una extraña figura blanca que se le apareció: "¡Ay, la p... madre! ¿Qué es eso?".

Luego de haber cortado el video, Poggi contó lo que le ocurrió a través de diferentes historias que subió a Instagram: "No es joda. Estoy re c... Me voy a lo de mis viejos. Hablé con mi vieja... No me llamen que no voy a hablar con nadie ni ningún medio. Es posta. Necesito estar tranquilo".

"Estaba grabando un video y apareció algo atrás. ¿Ustedes lo ven o soy yo?", volvió a comentar Poggi en otra foto que publicó en las redes sociales. Luego, su madre le envió un audio de Whatsapp en el que expresó: "La verdad que estoy tan preocupada. Acá en casa se cortó la luz. Estoy muy nerviosa, muy nerviosa. Es una angustia total. Pero contame, ¿cómo pasó eso?".

"¿Es o no un fantasma?", se preguntaron muchos usuarios de Twitter. Y el debate se armó rápidamente...

El periodista Diego Poggi armó toda una pantomima para lograr repercusión:

Luego de que las imágenes trascendieran, varias personas lograron advertir que el video se trata de un filtro verde que Instagram facilita para que a cada usuario le aparezca una figura blanca que imita a un fantasma. Una vez más, el periodista mostró sus "habilidades" para generar revuelo en lo extralaboral...