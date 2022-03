Viral: furor por la foto de una papa con la cara de Diego Maradona

Un usuario de Twitter se sorprendió al encontrar la cara de Diego Maradona en una papa y se volvió viral.

Diego Maradona se convirtió en tendencia en las redes sociales por un insólito motivo: el streamer Kamikaze encontró una papa con su cara. Desde el fallecimiento del legendario jugador de fútbol, sus seguidores encuentran su rostro en los lugares más extraños. Meses atrás, se habían viralizado varias fotos y videos de nubes en el cielo que formaban su silueta. Ahora, este usuario de Twitter compartió su sorpresa al ver la cara del “Diez” en una hortaliza.

“Díganme por favor que ven lo mismo que yo”, escribió el internauta en la red social junto a la evidencia: una foto de una papa con una mancha negra que forma el rostro en primer plano de Maradona. Inmediatamente, la imagen se volvió viral y se llenó de respuestas por parte de sus fanáticos, quienes no tardaron mucho en entender la ilusión óptica. “Amo que 'El Diego' después de muerto aparece absolutamente en todos lados, creo que ni la virgen ni Jesús aparecieron tanto”, comentó un usuario.

Entre el resto de los comentarios, otra persona opinó que arriba del rostro de Maradona también se podía ver el de Lionel Messi. “¿Soy el único que vio a los dos?”, escribió esta persona, señalando con flechas el lugar exacto de la papa en la que veía a Messi. “Noo, ¡tenés razón!”, le respondió un internauta, mientras otro le puso que parecía Messi “con barba larga y gorro de marinero”.

Los memes en Twitter por la papa con la cara de Diego Maradona

La nube con la cara de Diego Maradona

El día de la muerte de Maradona, 25 de noviembre de 2020, un fanático le sacó una foto a una nube mientras estaba frente al Obelisco participando de su homenaje. “No sé si estoy loco, pero el día que se murió Diego en el Obelisco se formó esa nube que parece que está besando la copa del mundo y le saquè foto”, compartió el internauta, junto a la foto del futbolista besando la Copa del Mundo de 1986.

Asimismo, una usuaria de Instagram oriunda de Entre Ríos se volvió viral al compartir un video del cielo nocturno que se asemejaba a una foto de Maradona de espaldas pateando una pelota. “Anoche, antes de la lluvia y después de ver un par de videos del Diego, me puse a ver la Luna y como la vi tan linda quise firmarla. Al final, me di cuenta que no se veía como yo la miraba a través del celu (por eso en el final estoy puteando). Pero hoy mi amigo me hizo dar cuenta que capaz estábamos viendo otra cosa. ¿Será que ya extrañamos un montón y vemos cualquier cosa? No sé, pero es magia, siempre #ad10s”, escribió la internauta junto al clip, que a los pocas horas ya estaba por toda Internet.