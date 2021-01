Tras la muerte de Diego Armando Maradona, la interna entre su familia y el entorno está que arde. Las hijas del astro apuntan directamente contra su abogado, Matías Morla, y el médico, Leopoldo Luque, pero quien también se sumó a la polémica fue Rocío Oliva. Luego de hablar en vivo sobre la relación entre "El Diez" y su hija Dalma, ésta disparó: "Una semana hablando del velorio en la tele y no lo fuiste a ver ni una vez al cementerio, no hables de mi familia porque empiezo a hablar de la tuya".

Ante esto, la ex pareja de Maradona salió a defenderse y volvió a referirse al tema en Polémica en el Bar (América TV). Allí, en el programa que comanda actualmente Horacio Cabak, contó que no había visto lo que escribió Dalma en redes sociales pero cuando la producción los pasó en vivo, no dudó en expresarse. Y a pesar del enojo de su hija, siguió en la misma línea.

"Yo no insisto, salieron los audios de Diego diciendo: 'Yo no fui al casamiento de mi hija porque no invitaron a mis hermanas'. Lo que hice esta mañana fue repetir lo mismo, que fue la voz autorizada de Diego vía un audio", manifestó. Y agregó remarcando: "No creo que nadie se pueda ofender por algo que dijo Diego... No lo dije yo. A mí tampoco me podés poner un bozal porque todo lo que viví con Diego, si quiero lo digo y si no, no".

Las publicaciones de Dalma en Twitter:

Con respecto a los dichos sobre que todavía no fue a visitarlo desde que se encuentra en Bella Vista, la jugadora de fútbol aclaró: "Al cementerio no puedo ir, no puede entrar nadie ahí, solo familiares directos con un permiso o gente que tenga a alguien ahí adentro. Está cerrado todo el tiempo". Y ante la consulta de si intentó visitarlo, dijo: "No tengo ganas de que me pase lo que me pasó en el velorio, sé que no puedo entrar".

Por último, Oliva se refirió a lo que pueda llegar a decir en relación de su familia: "Calculo que es una amenaza, no sé. No puede hablar de mi mamá porque no la conoce. Tengo un hermano de 14 años, no me asusta". Y acusó fuertemente: "Son de manejarse así, siempre con el tema de la amenaza atrás... Yo no digo nada".

Escuchala: