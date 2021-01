La muerte de Diego Maradona dejó muchísimas preguntas sin respuestas para millones de personas de todo el mundo. La noticia, que se conoció el 25 de noviembre de 2020, fue tan inesperada como triste. Pese a que pasaron poco más de dos meses del hecho, por pedido de la familia, la Justicia se encuentra investigando si hubo un mal manejo por parte del entorno que lo acompañó antes de su muerte. Curiosamente, en las últimas horas, se conocieron los audios que se enviaron entre sí el médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, y que complican sobre todo al primero de ellos.

Tras haber conocido la noticia de que el crack estaba descompensado, el neurocirujano -responsable de haber supervisado la operación que Maradona se realizó a principios de noviembre de dicho año- se comunicó con uno de sus socios para relatarle en detalle lo que estaba sucediendo en el country: "Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar viste el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenes que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Esta sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación”.

De acuerdo a Infobae, Cosachov se mostró angustiada y le dio mayores precisiones a Luque sobre lo que estaba sucediendo con Maradona. Uno de los contactos del médico, le envió una captura de pantalla de un noticiero que hacía foco en la descompensación de Pelusa y este le respondió con un audio estremecedor: "Sí, boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá".

Una vez más, la psiquiatra puso al tanto a Luque, que todavía manejaba en dirección al country, de lo que estaban haciendo los médicos de la primera ambulancia que llegó: "Ahora está con el equipo, lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como diez, quince minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia".

Luego, Cosachov le envió un audio al neurocirujano explicando con precisiones sobre cómo encontraron a Maradona y acerca de qué intentaron hacer para reanimarlo: "Entramos a la pieza y estaba frio, frio. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, “El Negro”, yo y “Monona” (la cocinera) y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada".

Intentando ponerle un poco de paños fríos a la dramática situación, Luque le manda dos fuertes audios tras el comentario que la psiquiatra le hizo: "Parece que está muerto". En el primero de ellos, expresó: "Tranqui. Trata de bajar. Esto es así, es así. Es un paciente complejo y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga".

Y en el segundo, manifestó: "Ya está. Hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. Estaba la familia al tanto de todo, todos en comunicación. Son pacientes así, muy difícil. Nada, lo único que te pido es que me avises si se van de ahí y para donde van así yo voy directo. Lógico que si sobrevive. Porque por cómo está el panorama está complicado. Si se quedan en la casa, a veces porque creen que no toleraría un traslado".

Frente a los testimonios que pudieron ser recopilados por los investigadores del caso, tanto Luque como Cosachov han quedado bajo la Fiscalía General de San Isidro (por los fiscales Laura Capra, Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y coordinados por el fiscal general John Broyad) no descarta que sean llamados a indagatoria.

La Justicia tendrá como objetivo determinar si la muerte de Maradona se trató de un homicidio culposo. Hasta el momento, está claro que la internación del mejor futbolista de todos los tiempos no estaba a la altura de las circunstancias, ya que no contaba con un desfibrilador, un tanque de oxígeno, suero y tampoco un llamador de cama.