Así fueron los agitados días de Maradona en Punta del Este durante el 2000

Todos los detalles sobre la crisis que vivió Diego Maradona a comienzos del año 2000. Una sobredosis que lo dejó al borde de la muerte, la intervención de un médico inexperto y el posterior viaje a Cuba.

Corría el día 4 de enero del año 2000. Las celebraciones por el milenio estaban terminando y Diego Armando Maradona ya tenía un obstáculo muy difícil de pasar: fue internado en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este por un cuadro de crisis hipertensiva y arritmia ventricular producto de una sobredosis. El ídolo cayó en su hogar y fue Guillermo Coppola quien alertó sobre esta situación los médicos.

El por entonces socio de Diego Maradona llamó a Jorge Romero y le manifestó: "Estoy con Diego Maradona, que duerme hace dos días. No logramos que se despierte". Con este cuadro, el profesional de la salud no dudó en advertir la verdad sobre "Pelusa". "Pero si está durmiendo hace dos días no está durmiendo, está en coma'", respondió el médico.

Diego ingresó al nosocomio con sobrepeso, al borde de la muerte y con un cuadro difícil de sobrellevar. Tenía 39 años, un estado comatoso a cuestas con hipertensión y arritmia producto del consumo de cocaína. "Si no lo internábamos, se moría en unas horas. Tampoco podíamos esperar una ambulancia porque iba a tardar mucho y no teníamos tiempo. Dejaba de respirar durante lapsos de cinco o seis segundos", aseguró el doctor Romero, en una entrevista concedida a El País.

"Cuando llegué mi hicieron pasar enseguida. Me encontré, no a Maradona, me encontré a un hombre muriendo. Estaba en estado de coma, tirado en un sillón, rodeado de personas que no tenían mucha idea de lo que había que hacer", agregó, quien por ese entonces trabajaba en la policlínica de La Barra, ubicada en Maldonado. Romero tenía 28 años y hacía sólo un mes que se había licenciado como médico.

Los días de Diego Armando Maradona en Punta del Este ese fatídico verano del año 2000 fueron convulsionados. Llegó a la costa uruguaya cerca del 28 de diciembre de 1999. Fue con toda su familia, Claudia, Dalma y Gianinna estuvieron en la costa. La fiesta de fin de año fue en una chacra de Pablo Cosentino y vivieron una mega fiesta del adiós del siglo.

No se supo bien que pasó esa noche. No hubo muchas fotos de la mega fiesta en la que Maradona estuvo para recibir el año, pero si se conoció lo que fue ocurriendo con el correr de los días. Hubo una entrevista al Diario Clarín, en el que Maradona apuntó contra los poderes del fútbol y también un asado y partido de fútbol con amigos. Hasta que, finalmente, llegó el fatídico 4 de enero en el que se vivió así

Pese a que el entorno de Diego Maradona negó la existencia de la droga en su vida, los estudios de orina y sangre arrojaron rastros de clorhidrato de cocaína. Fue Carlos Ferro Viera el que se la ofreció. A mediados de enero, Diego fue trasladado a Buenos Aires y el 18 de enero voló hacia Cuba.