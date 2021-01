Quién es, cómo se llama y qué es lo que pide.

En las últimas horas, una mujer llamada Damaris Alejandra se comunicó con Luis Ventura tras compartir en sus redes sociales un DNI y una foto en la que se ve en brazos de Diego Armando Maradona. Ella ya tiene el apellido del astro argentino, y manifiesta que ha sido reconocida por él. De todos modos, su intención es no integrar la sucesión de la herencia que ha dejado el "Diez".

"Estaríamos hablando de la primera hija reconocida por Maradona que, teóricamente, es la de la imagen en la que está con Diego en el año 1986 o 1987, cuando él jugaba en el Napoli", aseguró Luis Ventura, al aire de Informados de Todo. Lo cierto es que Horacio Cabak, conductor del ciclo, leyó textuales del mensaje recibido por su colega de espectáculos.

“Soy Damaris Alejandra Maradona. Cerré mi cuenta en Instagram porque no quiero que me conozca nadie más. Cometí un error en hacerme una cuenta con mi nombre en honor a mi padre. No quiero herencia material de mi padre. El llevar su sangre, su apellido y los hermosos momentos que pasamos juntos es la herencia más preciosa que se puede tener”, comenzó diciendo la mujer de 37 años en la carta dirigida hacia Luis Ventura.

Por otro lado, afirmó: "Soy pobre, humilde como mi padre cuando era joven. Pero pagué para que no se me encontrara. Y por el carné de conducir jamás (lo van a poder encontrar) porque no tengo auto, nunca lo tuve. Solo quise que supiera la verdad sobre mí. Soy hija reconocida por Diego Armando Maradona, amo a mi padre y toda mi vida lo amaré. Ahora déjenme en paz. No intenten buscarme porque jamás me encontrarán. Me enojé mucho cuando quise cuidar de mi papá y hubo quienes -ustedes los conocen- no me dejaron que lo hiciera. Me alejaron de mi papá cuando él estaba mal”.

En cuanto a la herencia de Diego Maradona, Damaris Alejandra aseguró no estar interesada en recibir ni un sólo centavo en caso de que este le correspondiera: “Yo no quiero la herencia material de mi papá ni saber nada de mis medios hermanos. Y, por favor, publique esto como publicaron lo de mi cuenta, que cerré para evitar el circo mediático. Odio a los periodistas como mi padre. Vuelvo a reiterar, no me importa la herencia material de mi padre. Por mí que se lo quede todo la (Claudia) Villafañe, sus hijas y los demás medios hermanos que supuestamente tengo. Insisto que esto se publique cuanto antes”.