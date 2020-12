Fuerte denuncia del conductor contra el ex abogado de Maradona.

El conductor y humorista José María Listorti realizó una grave acusación contra el abogado Matías Morla. Luego de mostrarse en público en el evento Las Diez del 10 en Villa Palito, las cámaras de Hay que ver intentaron obtener el testimonio del letrado que acompañó a Diego Maradona en sus últimos años de vida. Sin embargo, éste no emitió palabra y el movilero del programa de Josema denunció haber sido violentado y extorsionado para comprar el material filmado hasta el momento.

“La imagen no es lo fidedigna que tenía que ser porque le empezaron a pegar al camarógrafo, y cuando enfoca el suelo es porque lo agarraron de atrás. Una agresión. Matías Morla, te pido que por favor te hagas cargo de esto. Por favor. Tenés que llamar ya a los chicos y pedirles disculpas. No podés avalar esto. A Alejandro también lo agarraron de atrás y le pegaron patadas. Y vos viste todo, Matías. Sos un hombre de derecho…”, comenzó diciendo Listorti.

Luego, José María prosiguió con palabras contundentes y lapidarias contra el abogado: “Matías, la estrella era Maradona. Él necesitaba guardaespaldas, él tenía fanáticos. Vos no tenés fanáticos. No hay club de fans de ‘Todos por Morla’, ‘Juntos por Morlita’, ‘Matías por siempre’. Vos no sos figura, tenés que responder a las preguntas de la prensa. Y si no querés responder, que estás en tu derecho, tenés que decir ‘no, chicos. Gracias’. Quiero pensar que un abogado o una persona de bien hace eso. Pero si todos vamos a ser Morla, pegarle o avalar que se pegue por una pregunta, esto se va al carajo”

En tanto, Denise Dumas (compañera de conducción de Listorti en El Nueve) agregó: “Si no querés que haya un medio, andá callado, lleva los juguetes para entregarlos uno por uno a los chicos en el hospital sin que nadie lo sepa. No montes un escenario, pagues esa pantalla enorme que tenías atrás de fondo. Está haciendo política, queriendo que todo el mundo lo escuche a él que está cumpliendo el deseo de Maradona. Pero cuando le hacen una pregunta arrancan la cámara y obligan a borrar”.

“Matías, vos sabés que eso no se hace. Cómo van a pedir que borren lo que se grabó. ¿En serio avalás esto? ¿Por qué agreden? ¿Por qué roban la cámara? No lo logro entender, si fuimos a cubrir un lindo evento. ¡Fuimos a un evento de prensa, a hacer prensa!”, cerró Listorti, claramente ofuscado por el accionar del abogado y sus agentes de seguridad en Las Diez del 10.

Qué es 'Las Diez del 10', el evento solidario en donde reapareció Matías Morla

¿De qué trató el evento en cuestión? Las Diez del 10 es una cruzada solidaria en donde se ponen en donación diez camisetas de Diego Maradona para colaborar con la alimentación y la infraestructura en diferentes partes del país. Siendo una iniciativa en conjunto con la Cruz Roja, las ciudades que completan la lista de este evento social es completada por Rosario del Tala, Entre Ríos; San Juan; Garupa, Misiones; Merlo, San Luis; Rosario, Santa Fe; La Plata, Buenos Aires; Santa Victoria, Salta; y Tigre, Buenos Aires.