Conmovedor relato de una persona que compartió un centro de rehabilitación junto al Diez.

Tras el fallecimiento de Diego Armando Maradona, millones de personas recordaron al astro argentino con anécdotas emotivas o historias imborrables que quedarán por siempre en el corazón del pueblo. Sin embargo, en las últimas horas se hizo viral un relato estremecedor: Mariana Copland, una ciudadana argentina que superó un proceso de rehabilitación, se mostró a corazón abierto y aseguró que "Pelusa" le "salvó la vida" en la Clínica Avril.

Las palabras de la protagonista llegaron a oídos de Dalma Maradona, quien compartió sus palabras en historias de Instagram y adjuntó un mensaje dedicado directamente a su padre: "En los últimos 6 años vi cómo te fuiste apagando de a poco y a todos los que ayudaran para que eso sucediera... No voy a parar hasta hacer justicia".

El relato de Mariana Copland y Diego Maradona que se volvió viral en Twitter

"A mí, Maradona, me salvó la vida. En algún momento del 2007 (algún momento es marzo, esas fecha no se olvidan), coincidimos en una clínica de rehabilitación. Él por sus problemas de alcoholismo, yo por una depresión espantosa. Pensé, en ese momento que era el peor momento de mi vida. Yo fui internada antes que él. Un mes y medio antes. Cuando él llegó, yo empezaba a ver que había algo más. Me ayudó a querer levantarme, jugamos al volley, me apodó 'lapicera veloz' porque me la pasaba escribiendo. Hasta que un día desaté una crisis horrible", comenzó relatando Copland, en un hilo de Twitter que se publicó el 4 de noviembre de 2020, es decir 21 días antes del fallecimiento de Diego.

Continuando con su relato, Mariana reveló: "Entre tres enfermeros para calmar la angustia, me ataron a la cama y me dieron una sobredosis de midax. Al otro día me levante con la mitad de cuerpo paralizada. Era un ente. Babeaba. No podía caminar. Tenía dormida la mitad de mi cuerpo. Después de que mi médico firmara que no podían drogarme sin su consentimiento, los mismos tres enfermeros vinieron a por mi nueva crisis. Pero Diego se paró adelante, abrió los dos brazos, me hizo casita y dijo: 'CON LA NENA NO'".

"Discutieron varios minutos hasta que pidió que le trajeran el teléfono para conectar a la ficha del sum donde todos compartíamos los días, me pidió el número de mi mamá y la llamó. Le dijo: 'Señora, soy Diego, la nena está bien. Tranquila, pero mejor que no pase la noche acá'. Y no se despegó de mí un minuto. Nunca más dormí en Avril", cerró la protagonista, quien logró emocionar a miles y miles de personas que leyeron su historia y enaltecieron (aún más) la memoria del futbolista más grande de todos los tiempos: Diego Armando Maradona.