La pandemia de coronavirus continúa inquietando a millones de personas de todo el mundo. Mientras algunos países como Argentina trabajan en la campaña de vacunación, la situación sigue siendo inquietante, por lo que hay que seguir cuidándose. Hace algunos días, se conoció que Diego Díaz contrajo la enfermedad. Y en una curiosa entrevista que brindó, culpó a sus compañeros de TyC Sports de haberse contagiado.

El conductor de uno de los programas deportivos más vistos en la televisión dialogó con Intrusos en el Espectáculo, por América TV, y contó que se contagió en la costa, ciudad en la que TyC Sports está llevando adelante algunos programas: "Sabía que el riesgo estaba pero siempre tomé esto con mucha seriedad en Mar del Plata. Llegué el dos de enero y el 16 me detectaron esto cuando no tenía ningún tipo de síntoma, estaba yendo a correr".

"En la costa creo que hay una especie de descuido generalizado, sobre todo en los más jóvenes", agregó Díaz, manifestando su preocupación en torno a las fiestas clandestinas que se vienen desarrollando en los últimos tiempos y que han tenido que ser detectadas por los operativos de seguridad.

Sin embargo, el momento más impactante de la entrevista se dio cuando a Diego Díaz le consultaron si se pudo haber contagiado en el ambiente de trabajo. Curiosamente, apuntó contra sus colegas: "Con respecto a mis compañeros, yo no puedo poner las manos en el fuego por mis compañeros, lo que hacían en los momentos que no trabajaban, yo puedo poner la mano por mí y por cómo me cuidé. Cada uno con su conciencia sabrá si hizo las cosas bien".

Diego Díaz confesó ser anti Boca y las redes sociales lo repudiaron:

Hace algunas semanas, Diego Díaz lanzó munición gruesa contra Boca en TyC Sports: "El antiboquismo me tira. A ver, pará, soy hincha de San Lorenzo. Fanático. ¡Odiamos a Boca, odiamos a Boca! Soy hincha de San Lorenzo y a Boca no lo queremos", sentenció el conductor, en una actitud que se hizo viral en redes sociales y generó el repudio de los hinchas xeneizes y de parte del periodismo deportivo que lo acusó por su falta de objetividad siendo una de las figuras de uno de los canales deportivos más importantes del país.