Diego Brancatelli se burló de Diego Leuco por sus críticas a Kicillof

Diego Leuco quiso desenmascarar una supuesta mentira sobre los testeos que se realizan en Provincia de Buenos Aires, pero su teoría fue perdiendo valor a lo largo del relato.

El periodista de TN comenzó diciendo con firmeza que no era verdad que se hacían 60 testeos y, al no poder sustentar su afirmación, fue cediendo hasta que dijo: "Aunque fuera verdad, es poco igual".

El insólito momento de Leuco se volvió viral y Diego Brancatelli salió a destrozarlo en las redes sociales por su falta de argumentos. "No no y no. Podque no. No ez vedad.No ez vedad", escribió el panelista de Intrusos con varios errores de ortografía, como si estuviese haciendo una actuación con mala dicción. "Ze dobadon todo", cerró su twit Brancatelli.