Diego Maradona y el Gol del Siglo

A casi tres meses de la muerte de Diego Armando Maradona, sus hazañas siguen siendo noticia en todo el mundo. Se trata de una imagen nunca antes vista del partido contra Inglaterra en el Mundial México '86. Es una foto inédita de Maradona derribando al arquero contrario en el llamado Gol del Siglo.

La imagen que no tardó en viralizarse en todo el mundo, fue tomada casi desde el otro arco, frente a las cámaras de la transmisión oficial. El momento que retrata es en el que el 10 de la Selección de Bilardo deja en el suelo al arquero inglés. Lo que vino a continuación no fue más que la victoria con el segundo gol a los ingleses en el Estadio Azteca.

Lo que más llama la atención de la composición de la fotografía es que puede distinguirse una hilera de futbolistas vestidos de blanco diferenciados de un retacón de azul sobre el área. Las camisetas blancas propias de la selección británica son las que Maradona esquivó a lo largo de una jugada maestra. A partir de ésta, convirtió el segundo gol que le garantizó a la Selección nacional su lugar en la semifinal de México '86 para terminar por volverse acreedora de la segunda Copa del Mundo.

La imagen en palabras de Diego Maradona

Aunque una imagen valga más que mil palabras, Diego Maradona se encargó de hablar del paso a paso del gol a los ingleses: "El Negro Enrique me la da lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar, no podían llegar a la pelota. Fenwick me quiere meter la mano pero yo venia a 100 por hora, a mí no me paraba nadie... Cuando voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco entonces le amago, se la juego cortita y queda despatarrado".