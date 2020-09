El comienzo de la Primavera está asociado de forma tradicional con el 21 de septiembre, sin embargo, en el 2020 dará inicio el 22 de septiembre ¿Por qué cambia de fecha? Todo se debe a un fenómeno natural.

Casi que no caben dudas, si a cualquier persona le preguntan que día da inicio la Primavera es seguro que contestará que es el 21 de septiembre. Sin embargo, en este 2020 lleno de sorpresas y cambios radicales que modificaron nuestra vida, la Primavera en el Hemisferio Sur empieza un día después. El tradicional día en que se festeja el comienzo de esta época del año es en sí una convención establecida por la sociedad, pero en la astronomía es sabido que el comienzo de la estación donde florecen las flores no es tan preciso y no suele darse siempre el mismo día.

El inicio de la Primavera tiene que ver con un momento muy estudiado por los astrónomos y no con el festejo que cada año realizan los estudiantes, o las reuniones de amigos para celebrar el regreso del calorcito. Se trata del equinoccio de Primavera, el cual se produce cerca del 21 de septiembre, pero no siempre cae en esa fecha específica.

En concreto, este fenómeno astronómico consiste en el momento en que la Tierra se encuentra en el centro de la órbita del Sol y éste cruza el ecuador celeste. En esta oportunidad, el equinoccio se producirá el 22 de septiembre, precisamente a las 10:32. Por lo tanto, este año habrá un día menos de Primavera, ya que el Verano comenzará el 21 de diciembre.

Este evento se produce dos veces al año, anunciando también el Otoño, y tiene la particularidad de que el día y la noche tienen una duración similar. Además, la duración de estos períodos se iguala en casi todo el mundo.

A partir del equinoccio de Primavera, los días comienzan a ser más largos hasta el comienzo del Verano. La etapa relacionada con las vacaciones y el calor está determinada por el solsticio de Verano, cuando se da la mayor cantidad de horas de luz en el año.

Una vez transcurrido ese día, la luminosidad comienza a bajar de forma gradual hasta alcanzar el equinoccio de Otoño, donde el día y la noche vuelven a igualarse en todo el mundo. Desde ese punto, la oscuridad gana terreno hasta llegar al solsticio de Invierno, conocido como la noche más larga del año.