Susana Roccasalvo sobre el debut de Débora Plager em Showmatch

La panelista de Intratables Débora Plager formará parte de Showmatch: La Academia, la propuesta aggiornada de Marcelo Tinelli para recuperar el rating del prime time. Sin embargo, su participación en el certamen de baile y actuación no convence al periodismo, especialmente a su colega Susana Roccasalvo quien consideró que por la importancia de su trabajo en los medios no debería participar de un certamen del estilo de Tinelli.

“No comparto cuando se hace un periodismo tan serio, como el de ella, ingresar a este tipo de programas”, había expresado hace un tiempo la conductora de Implacables puesto que dese su óptica el periodismo político y la militancia macrista que intenta llevar a cabo Plager no coincide con las luces y el escándalo que, históricamente, Showmatch trajo en cola.

Durante el lunes, Daniel Gómez Rinaldi conversó con su par en Implacables sobre el nuevo desafío de Débora para presentar la entrevista que le realizaron a la salida de su entrenamiento para el reality de El Trece. “Le quiero mandar un beso a Susana", lanzó Plager en referencia a Roccasalvo amenizando el tono. "Espero no defraudarla, bueno, porque yo sé que ella tiene una visión particular de esto que, para mí, es un desafío, un juego y no se pone en juego nada de lo que es nuestra trayectoria profesional. A mí me parece que está bueno, yo estoy disfrutando el proceso”, agregó.

Ni lerda ni perezosa, desde su casa la conductora de El Nueve bromeó: “¡Bueno, quiere decir que nos mira!". "Ella sabe muy bien, nos conocemos hace muchos años, el respeto que yo siento por ella, su trabajo y su intelectualidad. Es una mujer sumamente dedicada, culta…pero bueno, que yo opine que, quizás, como profesional la estoy cuidando”, advirtió.

Para aclarar su posición, Roccasalvo añadió: “Es como si me dijera que va a jugar al rugby de mujeres…y yo le diría que no, que me parece que no es lo que mejor le puede servir, pero…si tiene ganas de ir a bailar, me parece perfecto". "Igual esto fue antes de que tuviera una fisura de costillas. Yo le deseo lo mejor y ella sabe muy bien a qué me referí yo cuando di mi concepto para cuidarla. Pero, si se quiere dar el gusto…me parece perfecto”, completó a fin de calmar las aguas.