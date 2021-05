El fallido debut de Débora Plager en Showmatch: "No transmitían energía"

La periodista debutó en La Academia, pero no logró convencer al jurado con su performance.

Este lunes la periodista Débora Plager hizo su estreno en la pista de Showmatch La Academia, pero si bien el jurado destacó que se haya animado a pasar del periodismo a uno de los programas más polémicos de la TV, la periodista sólo recibió 18 puntos por parte de Carolina "Pampita" Ardohain, Jimena Barón y Guillermina Valdés, mientras que el puntaje de Hernán Piquín fue secreto.

Si bien Plager bromeó sobre el cambio de rubro en la previa y se mostró con una sonrisa durante su coreografía, quedó expuesta su falta de timing para los pasos y también su falta de presencia escénica pese a estar acompañada por el bailarín Nicolás Villalba. "No transmitían energía. Eso es una pena", lanzó "Pampita". "Me gustaría verla más acá en la pista, es un buen recuerdo para vos estar haciendo algo distinto", agregó ya que no faltaron las observaciones sobre el cambio de rol de la periodista.

"Todavía le falta más presencia, más fuerza en los movimientos. En algún momento, parecía una pasadita de la coreo. Eso tiene que salir de adentro tuyo, la actitud, la fuerza, eso es algo que te tiene que tomar por completo porque no lo vi nunca", completó la modelo. Por su parte, Jimena Barón se sumó a la crítica de su antecesora. "Claramente no sos bailarina y hay cosas como los pasos o las miradas que no son de bailarina y que podés practicar en tu casa". "Esa felicidad y esa sonrisa durante una coreo más sexy quedó medio rara. Me faltó intensidad, te necesito más intensa", criticó.

Guillermina Valdés, en cambio, celebró que la periodista haya salido de su zona de confort. "Siento que vas a tener muchas oportunidades acá y vas a poder expresarte", destacó. "Quizás para vos, estar amparada en las noticias, acá estás en la red...", continuó la mujer de Marcelo Tinelli. A continuación, se cruzó con Jimena Barón porque la hacía quedar como "la mala".

Por tanto, Guillermina aclaró que su voto de confianza se debía a la "audacia" de Plager. "La veo a la noche, me informa, es una persona confiable y seria y se atreve a venir a despeinarse", destacó y adelantó que le subiría dos puntos a la periodista por haberse animado a cambiar de rubro... Más a un lugar tan cuestionado como el estudio de Showmatch.

Por último, y en la misma línea que la exmodelo, el bailarín Hernán Piquín celebró que la periodista esté "rompiendo estereotipos". Luego, la felicitó por lograr pararse en el escenario y "recordar dos minutos una coreografía...", pero su puntaje fue secreto a diferencia de la otra parte del jurado con quien la periodista sumó 18 puntos.