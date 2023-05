El cantante de country Willie Nelson entrará al Salón de la Fama del Rocanrol a los 90 años

El ícono de la música country Willie Nelson, que celebró su 90 cumpleaños el pasado fin de semana con un concierto repleto de estrellas en el Hollywood Bowl, es uno de los artistas que ingresarán este año en el Salón de la Fama del Rocanrol, anunciaron el miércoles los organizadores.

Nelson, que fue nominado por primera vez, se une a las leyendas del country Dolly Parton, que ingresó en 2022, Hank Williams y Johnny Cash.

Los otros artistas de la promoción de 2023 son el fallecido cantante de pop George Michael, la rapera Missy Elliott, las cantantes Sheryl Crow y Kate Bush, la banda de rock Rage Against the Machine y el grupo vocal de R&B The Spinners.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los músicos fueron elegidos entre 14 nominados por más de 1.000 artistas y miembros de la industria discográfica, así como por los votos de los seguidores.

"Nos sentimos honrados de que la ceremonia de investidura de este noviembre en Nueva York coincida con dos hitos de la cultura musical: el 90 cumpleaños de Willie Nelson y el 50 aniversario del nacimiento del hip hop", dijo John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rocanrol.

Nelson lleva más de 60 años en el mundo de la música. Publicó el primero de sus 73 álbumes de estudio en solitario en 1962 y consiguió su primer número 1 con "Blue Eyes Crying in the Rain" en 1975.

Michael formó el dúo pop Wham! y alcanzó la fama con "Wake Me Up Before You Go-Go" antes de lanzar una carrera en solitario. Murió en 2016.

Elliot se dio a conocer con su álbum de debut "Supa Dupa Fly" en 1997, en el que presentó una producción plagada de distorsión y con un estilo rapero. Como productora y ejecutiva de discográficas, se le atribuye haber forjado nuevos caminos para las mujeres en la industria musical.

Crow empezó como corista, pero emergió como solista en 1993 con su álbum de debut "Tuesday Night Music Club", que dio lugar al disco ganador del Grammy del año, "All I Wanna Do".

Bush aprovechó los exuberantes paisajes sonoros y la experimentación radical para labrarse un espacio único en el rock. Su canción de 1985 "Running Up That Hill (A Deal with God)" volvió a ser un éxito arrollador en 2022.

El cuarteto de Los Ángeles Rage Against the Machine irrumpió en escena en 1991 con una estridente mezcla de hip hop, punk, metal y rock. También conocidos por sus luchas políticas rebeldes, grabaron éxitos sobre el racismo y la brutalidad policial.

The Spinners surgieron de la Motown de Detroit en la década de 1960 y más tarde llegaron a definir el soul de Filadelfia con exuberantes armonías y una dinámica presencia escénica. Se convirtieron en una máquina de éxitos de R&B con canciones como "I'll Be Around", "Could It Be I'm Falling in Love" y "Then Came You".

Con información de Reuters