¿Quién es la esposa de David Beckham? Las fotos y cómo la conoció

Victoria Beckham tiene 49 años y construyó una carrera como cantante, diseñadora de moda y empresaria. Conoció a David Beckham mientras formaba parte de la reconocida banda Spice Girls.

Victoria Caroline Adams, reconocida mundialmente como Victoria Beckham por haberse casado con el exfutbolista ingles David Beckham, nació el 17 de abril de 1974 en Hertfordshire, Inglaterra. Desde temprana edad, sus padres Tony y Jackie notaron su pasión por el arte y el espectáculo. A los ocho años, luego de ver la película "Fama", Victoria supo que su destino estaba ligado al mundo del entretenimiento. Con el objetivo de hacer realidad los sueños de su hija, sus padres la enviaron a la Escuela de Teatro Janson en Enfield, donde estudió hasta los 17 años.

David y Victoria Beckham celebraron su aniversario de bodas número 23 con recuerdos de su relación

Un año después, Victoria se inscribió en el Laine Arts Theatre College en Surrey, donde perfeccionó su talento en danza. Tres años más tarde, con ansias de mostrar todo lo aprendido tras años de estudio, respondió a un anuncio en la revista The Stage que buscaba cinco chicas que supieran cantar y bailar. Este sería su boleto hacia el éxito. Junto a Geri Halliwell, Mel B, Mel C y Emma Bunton, Victoria formó parte de las Spice Girls.

Su carrera con las Spice Girls

El primer sencillo del grupo, "Wannabe", se convirtió rápidamente en un éxito número uno, y durante varios años, las Spice Girls cosecharon éxitos tras éxitos, batiendo récords y cautivando la imaginación de millones de jóvenes en todo el mundo.

En 1997, cuando las Spice Girls habían alcanzado mucho más de lo que alguna vez soñaron, Victoria conoció a su futuro esposo, el futbolista David Beckham. La pareja contrajo matrimonio dos años después y desde entonces tuvieron tres hijos: Brooklyn, Romeo y Cruz. En el verano de 2011, dieron la bienvenida a un nuevo miembro a la familia cuando Victoria anunció que estaba embarazada al comienzo del año.

La carrera de Victoria junto a las Spice Girls comenzó a cambiar en el mismo año de su boda. Cada una de las integrantes del grupo comenzó a tener diferentes intereses, lo que afectó la dinámica de la banda. Geri Halliwell dejó de fumar y se tomó un tiempo de reflexión, mientras que el resto de las Spice continuaron sin ella durante un tiempo. Sin embargo, los matrimonios, la maternidad y los sueños en solitario comenzaron a cobrar prioridad. Victoria decidió probar suerte como solista lanzando el sencillo "Not Such An Innocent Girl" en 2001, pero su familia se volvió cada vez más importante en su vida, y la música quedó en segundo plano.

En mayo de 2003, se asoció con el rapero estadounidense Damian Dash, pero el proyecto no tuvo éxito. A partir de ese momento, Victoria centró su atención en la moda, colaborando con reconocidas firmas internacionales.

El giro hacia el diseño de indumentaria

En 2006, publicó su guía de estilo "That Extra Half Inch" y comenzó a desarrollar su propia línea de ropa, que incluía jeans, bolsos de mano y una gama de gafas de sol bajo su marca DVB. "Siempre soñé con crear mi propia línea de ropa, incluso antes de ser una Spice Girl", comentó Victoria.

A medida que su compromiso con la moda crecía, también lo hacía su vida social. Consolidó su amistad con Katie Holmes y Tom Cruise, asistiendo al brazo de David Beckham a su boda en Roma en 2006. Además, se hizo amiga de otras estrellas de Hollywood como Jennifer López, Marc Anthony y Will Smith. En el año siguiente, David, quien había militado durante cuatro años en el Real Madrid, fichó por el equipo de fútbol americano Los Ángeles Galaxy, lo que llevó a la familia Beckham a trasladarse a California.

En junio de 2007, Victoria volvió a sumergirse en el mundo de la música al reunirse con sus compañeras de las Spice Girls para lanzar un álbum de grandes éxitos y embarcarse en una gira mundial.

El 4 de julio de 1999 David y Victoria Beckham se convirtieron en marido y mujer.

Sin embargo, la música perdió interés en la vida de Victoria, y ahora su verdadera pasión es la moda, su "religión particular". "Ser una Spice Girl fue muy divertido, y lo disfruté muchísimo", recordó Victoria en más de una ocasión. Su dedicación al diseño llevó a personalidades como Madonna a lucir sus prendas con todo el glamour y estilo de los grandes íconos de la moda. Orgullosa de su pasado como estrella del pop, Victoria Beckham busca inmortalizar su nombre en la industria con hilo y aguja.