Daniel Osvaldo le regaló a Gianinna Maradona un cuadro de 1800 dólares

Mientras que lo acusan de deber la cuota alimentaria de sus hijos, el exfutbolista se dio el lujo de sorprender a su novia con una obra de arte de 1800 dólares.

El exfutbolista Daniel Osvaldo sorprendió a su pareja, Gianinna Maradona con un fastuoso regalo. Después de los rumores de separación, la relación entre la hija de Diego Armando Maradona y el rockero sigue avanzando con la última costosa prueba de amor cuyo precio reveló Ángel De Brito en Los Ángeles de la Mañana.

“El regalo vale 1800 dólares hoy por hoy, es el precio de mercado. Pagó, no es canje ni chivo”, aseguró el periodista y conductor de LAM. “Es un cuadro. Una obra de arte con el rostro de su padre y fue hecho por un artista que se llama Gonzalo Castaño, que hace muy lindos cuadros, y este fue el regalo que le hizo como una sorpresa a Gianinna”, agregó.

La pieza de arte en cuestión está enmarcada en bronce y luce el rostro y la mitad del pecho de Diego Armando Maradona con la camiseta de la Selección Nacional. No es la primera vez que el exdeportista manifiesta su fanatismo por el campeón del '86 desde que está en una relación con su hija ya que le dedicó tanto posteos en sus redes sociales como prendas con su rostro.

La picante chicana de De Brito contra Osvaldo

Tras las declaraciones de Elena Braccini, expareja de Osvaldo y madre de sus dos hijas Helena y Victoria en las que lo acusó de no pagar la cuota alimentaria desde hace cuatro años, De Brito hizo leña del árbol caído y definió: “Osvaldo en su casa tiene dos cuadros de Andy Wharhol, así que para pagar las cuotas, le sobra". "Invierte en arte, no invierte en los hijos”, disparó.

La panelista Cinthia Fernández se subió a la acidez del conductor de LAM y retomó el reclamo de Braccini que trascendió en medios y redes sociales durante las últimas semanas. “No le va a caer bien a la ex esto cuando no está pagando la cuota y está haciendo un regalo carísimo”, lanzó. A continuación, la periodista Pía Shaw confirmó que, al presente, la expareja del músico no tiene novedades sobre el conflicto legal.

Semanas atrás, la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe blanqueó en sus redes sociales la vigencia de la relación con el ex de Jimena Barón para derribar las versiones de crisis, infidelidades y distancia en la pareja. Con una publicación en las historias de Instagram, y luego de meses de rumores, Gianinna Maradona le declaró su amor a Daniel Osvaldo: "Gracias por ayer, hoy & ever. Te amo!" escribió etiquetando al exfutbolista en una fotografía en la que se ve su mano sobre la de Osvaldo.