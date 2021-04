La Chepi contra Claudia Fontán en MasterChef

Empezó la séptima semana del certamen de cocina más famoso de la Argentina y sobre las hornallas están surgiendo las rispideces típicas de la instancia porque nadie quiere quedarse afuera. Si bien Claudia Fontán ingresó en el reality conducido por Santiago Del Moro como una de las preferidas, los ñoquis del último desafío la dejaron bastante atrás mientras que Dani La Chepi empezó a pisar fuerte en la última semana.

En el desafío de la noche, los participantes debieron hacer un plato típico callejero: sándwich de carne, fiambre, queso y huevo y, para complicar las cosas, no pudieron usar papas fritas de guarnición. En el supermercado no todos contaron con la misma suerte ya que algunos trajeron productos de más, lo que los confundió al pensar en el platillo, y otros trajeron de menos, lo que desencadenó un ida y vuelta de pedidos entre compañeros.

Tal fue el caso de Dani La Chepi quien después del súper se quedó sin uno de los ingredientes esenciales de la comida callejera: el huevo. "Si te pasamos un huevo cada uno, tenés los cuatro", le dijo Andrea Rincón para levantarle el ánimo. Mientras tanto, Claudia Fontán se adelantó al pedido y le aclaró: "Estoy re justa de huevos porque hay que ponerle un huevo a cada sandwich", pero El Loco Montenegro le confirmó a la instagramer que La Gunda contaba con seis unidades.

"Se pone medio amarretona La Gunda. Empezamos a mostrarnos como realmente somos", lanzó en off La Chepi. De todos modos, Georgina Barbarossa y Andrea Rincón le cedieron dos huevos para que pudiera realizar su presentación de comida callejera, pero la instagramer no quiso dar el brazo a torcer y volvió a la carga con Claudia Fontán al pedirle, una vez más, un huevo.

"¿Gunda, me donás un huevo roto?", preguntó y obtuvo, una vez más, un categórico "no" como respuesta. "Mirá la Gunda. Vení a pedirme huevos mañana... No soy rencorosa, pero memoriosa", cerró Dani, a quien de ninguna manera le fue indiferente la actitud de su compañera.

Por su parte, Andrea Rincón se sumó, fiel a su estilo, al enojo de La Chepi tras observar que La Gunda estaba pidiendo ingredientes a sus demás compañeros y de cada uno recibió colaboración. "Quería lo de ella, lo mío, lo de la otra. Y cuando Chepi le pidió un huevo, ¡no se lo dio!", denunció en off la actriz que no le dejó pasar a Fontán la actitud.

Los mejores y los peores platos de la noche

Del desafío del lunes participaron Hernán El Loco Montenegro, Georgina Brbarossa, Andrea Rincón, Claudia Fontán y Dani La Chepi con dos opciones para esta nueva semana: o pasar al miércoles de beneficios o al jueves de última chance. Si bien al jurado no le gustó la performance de los cocineros y castigó a los participantes antes de anunciar los delantales, una sorpresa se apoderó de la cocina cuando Andrea Rincón recibió, a diferencia de las semanas anteriores, más que elogios del jurado de expertos integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular y pasó por primera vez al miércoles.

Por su parte, La Gunda dejó de ser la preferida por la noche y pasó a la jornada del jueves para ver si puede salvarse de la gala de eliminación del domingo al igual que Georgina Barbarossa, quien confundió las etiquetas de los productos y le hizo picar la lengua a los chefs. El Loco Montenegro consiguió subir al balcón mientras que Dani La Chepi corrió la misma suerte que su enemiga.