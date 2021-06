Irreconocible: Damián Betular enloqueció en Masterchef Celebrity

El pastelero explotó cuando lo vio a Gastón Dalmau desmoldar su postre y tuvo que ser rescatado por Donato De Santis.

Parece que a Damián Betular, jurado de Masterchef Celebrity, también lo están sobrepasando los nervios a esta altura del certamen de cocina que conduce Santiago Del Moro. Pero lo cierto es que el pastelero está tan cansado que no sólo protestó por las "demandas" de los participantes sino que, directamente, tuvo un ataque de locura cuando lo vio a Gastón Dalmau desmoldar su postre.

Los seis mejores del concurso se enfrentaron a un duro desafío al tener que cocinar con ingredientes muy nutritivos pero complejos para preparar y era de esperarse que tantas dudas lleven a los aspirantes a cocineros pidan la ayuda de los miembros del jurado. "Organicense porque son seis", comenzó ordenando Betular en su primera recorrida por las cocinas.

Pero a continuación, cuando lo llamó Sol Pérez ​​​​​​​expresó: "Basta, me siento muy demandado". Luego, le tocó a Georgina Barbarossa que no paraba de bailar alrededor de él para invocarlo. "Por favor, por favor, señor", insistía la actriz mientras que el chef la ignoraba. Cuando quiso escaparse de Georgina, ella no tuvo mejor idea que perseguirlo para que la oriente en la preparación de su helado de açaí.

En contrapartida, Gastón Dalmau se queja gala tras gala de sus problemas para desmoldar las preparaciones. "Vengo fallando con la desmoldada. Tengo un problema...", compartió en off pero la tranquilidad duró poco porque apareció Betular enardecido y más al dar con el postre pronto a desmoldar del actor. Tanto que enloqueció.

"No, no, no", gritó ante la sorpresa y la risa nerviosa del ex Casi Ángeles. "Le tenés que pasar un cuchillito por el borde. ¿Qué hacés? Agarrá el cuchillito chiquito, ese, ese ¡y pasalo al costado!", insistió exaltado hasta que Donato De Santis acudió en su rescate, tal como lo hizo el pastelero cuando el italiano enloqueció con Fernando Carlos y la elaboración de pastas.

Luego de su performance de enojo y alaridos, el pastelero se burló de sí mismo a través de Twitter en donde los seguidores de Masterchef no le mezquinan palabras de cariño programa tras programa. Y, por supuesto, tampoco pasaron por alto el descontrol del chef e inundaron de memes la red social del pajarito.