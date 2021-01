Dalma Maradona siempre se caracterizó por decir lo que piensa, tal y como lo hacía su padre, y por tener mucho carácter. De hecho, la hija más grande de Diego Maradona y Claudia Villafañe tuvo un momento de furia con Ricky Martin. Así lo reveló su madre, quien desde hace algunos meses se destaca en el reality de MasterChef Celebrity, emitido por Telefe.

En una entrevista que le concedió a Flor Vigna, por MasterChef a la Carta, Claudia contó cómo fue el momento en el que Dalma se enojó con el famoso cantante puertorriqueño: "Cuando Ricky hizo el show en Obras, vino escondido en el baúl a comer a mi casa. La gente estaba desesperada, los autos, los taxis, lo seguían las fans". Inmediatamente, la conductora de la sección se mostró sorprendida y comentó: "¿Ricky Martín fue escondido en baúl a tu casa?".

Luego, Villafañe continuó relatando esta increíble historia que le ocurrió en su casa: "Sí, Ricky Martín llegó escondido. Lo sacaron de Obras, después del recital, y vino a mi casa a comer un asado en el quincho. Las chicas eran chicas. A él se le cayó la naranja arriba de Dalma y ella lo quería matar".

De acuerdo a la ex esposa de Maradona, y mientras Flor Vigna no podía creer la anécdota que estaba escuchando, Dalma estaba tan molesta con Ricky Martin que le manifestó: "'¿Entendés? ‘¿Cómo me va a tirar la naranja encima de la ropa?’, decía. Él vino con su mamá, fue una cosa familiar".

Asimismo, Claudia Villafañe comentó que también mantiene una amistad con otro reconocido artista como Luciano Pereyra: "Es amigo hace muchos años. Y también conozco a su familia, comemos juntos. Son cosas que uno no cuenta. No es sacar la foto y subirla, es todo muy familiar. Ya somos amigos, no es que: 'Uy, hoy chicas me voy a comer a la casa de Luciano o Luciano viene a mi casa'. Hemos pasado noches con Luciano cantando y tocando la guitarra hasta las cinco de la mañana".

La dura confesión de Claudia Villafañe sobre la muerte de Maradona:

En la entrevista con Flor Vigna, Claudia Villafañe también reconoció que, a partir de su participación en MasterChef Celebrity, la gente comenzó a demostrarle mucho cariño, detalle que le provocó una enorme alegría. Sin embargo, y a partir del fallecimiento de su ex esposo Diego Maradona, los días que vive no son tan alegres: "Hoy, no sé... Quizás un mes atrás le hubiera puesto: ‘Felicidad’. Hoy no es tanta felicidad... Por lo que pasó. Creo que sería: 'La unión hace la fuerza'".