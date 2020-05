Pepe Cibrián, con una nueva conquista por Tinder

Pepe Cibrián Campoy realizó fogosas confesiones sobre su vida amorosa en cuarentena, metiéndose de lleno en un tópico cada vez más frecuente: las relaciones virtuales y el sexting. "Estoy conociendo a alguien por Tinder", aventuró, con desparpajo.

"Trato de cumplir una rutina. Me levanto 7.30 de la mañana, desayuno, hago bicicleta y caminata. Me visto bien aunque esté en mi casa porque de pronto tendría ganas de no vestirme, no levantarme, no ducharme, no hacer nada, entonces tengo que buscar lo opuesto para seguir luchando", arrancó, comentando su rutina de aislamiento, en el programa "El show del problema" (El Nueve).

Afectado por la crisis de los teatros, Pepito valoró el trabajo del Presidente Alberto Fernández y sorprendió con una celebrada reinvención laboral para subsistir a la falta de empleo. "El viernes voy a hacer Marica por Platea Net. La otra semana Juana, La loca y la otra, Dos reinas, dos tronos . No voy a parar. Es en vivo, pagas 350 pesos y lo pueden ver todos los que estén en tu casa", expresó.

El dato jugoso no llegó hasta entrada la charla, cuando desde el magazine le preguntaron su relación con las aplicaciones. "Yo soy un gran tinderiano . La uso porque conocés gente muy interesante, que está en la misma. Además como soy un hombre que no voy a fiestas y reuniones, me viene bien. Ahora que me divorcié, busco una compañía, alguien con quien compartir", afirmó Pepito, quien conoció a su exmarido por redes sociales.

Con esta declaración, la panelista Silvina Luna arremetió: "¿te animás al sexting?". "Si la otra persona es tan divertida como yo sí, si no, no. Vas llevando la conversación, palabra va, palabra viene y bueno... pasa lo que tiene que pasar. Ahora conocí a alguien en Tinder. Tiene 56 años y es una persona muy culta, agradable y fantástica", cerró, con alegría.