Ricardo Darín recordó la falsa carta a Cristina Kirchner y denunció: "Me usaron mucho"

Ricardo Darín recordó que fue falsa aquella supuesta carta de él contra Cristina Fernández de Kirchner en 2014 y aclaró que en aquel entonces lo "usaron mucho" políticamente.

Ricardo Darín le brindó una extensa entrevista al periodista Julio Leiva en su ciclo de videos llamado Caja Negra y allí se refirió, entre otras cuestiones, a aquella famosa falsa carta de él en contra de Cristina Fernández de Kirchner cuando ella era la Presidenta de la Nación en 2014.

El actor, productor y director de cine argentino de 64 años desmintió completamente haber sido el autor de ese escrito que trascendió, se viralizó rápidamente a través de las redes sociales y fue utilizado por la oposición para liquidar al kirchnerismo, con las denuncias de corrupción en su gobierno como el eje principal. Sin embargo, se trató de una gigantesca fake news más, de acuerdo con lo que declaró el propio artista en las últimas horas.

Cara a cara con Julio Leiva en la entrevista para Caja Negra en Filo News, el actor respondió a la introducción del periodista, cuando habló de "una carta que nunca escribiste...". Firme y convencido, quien brilló en Relatos Salvajes, entre otras muchísimas obras, sentenció: "No, no. Pero no se supone que es una carta que lo yo le escribí a ella, de golpe me usan mucho para eso. Para un lado y para otro, para bien o para mal, no sé por qué lo hacen... Cosa que les agradezco infinitamente, pero me hacen quedar como el culo en todos lados".

"El que me conoce, sabe que yo no hablo ni escribo de esa forma. Son cosas muy agresivas, muy incendiarias y partidistas, y yo no soy eso", profundizó Darín. Además, ante la consulta del comunicador acerca de si alguna vez le hablaron al respecto en la calle, reconoció: "Sí, me pasa que por supuesto los fanáticos te felicitan y te abrazan. Y yo me la pasé todo el tiempo explicando que no era mío".

Por si fuese poco, Ricardo admitió que en un momento se cansó de que quienes entonces estaban en contra del oficialismo lo saludaran por algo que en realidad nunca había protagonizado: "Y llega un momento que me aburre y digo ´bueno, gracias, gracias´. ¿Y qué voy a hacer? No puedo estar explicándole a todo el mundo, todo el tiempo en la calle, que no soy yo ese. Llega un momento en el que no das más".

Por último, cuando Leiva lo interrogó acerca de si cree que ya todos tomaron conciencia de lo que al final resultó una mentira y parte de una operación, Darín concluyó: "Yo creo que ya lo tienen que saber, en definitiva lo tienen que saber porque saben todo. Esta conversación la están monitoreando en este momento...".

Cuando Ricardo Darín estuvo con Cristina Fernández de Kirchner cuando era Presidenta.

La falsa carta de Ricardo Darín contra Cristina Fernández de Kirchner

Todo comenzó cuando, en septiembre de 2014, desde un perfil de Facebook antikirchnerista llamado ANTIK TOTAL publicaron un supuesto escrito del actor en contra de la entonces Presidenta titulado "No me expliques nada", en el que denunciaba al gobierno por la corrupción y, entre otras cosas, aseguraba: “Durante la Década Ganada, el modelo funcionó así: Néstor Kirchner robaba, (Julio) De Vido cobraba, Cristóbal (López) y Lázaro (Báez) lavaban, (Leonardo) Fariña, (Federico) Elaskar y (Fabián) Rossi valijeaban, Cristina sanateaba el Relato, (Norberto) Oyarbide sobreseía. La gente pobre y honrada moría en los trenes o ahogada en La Plata, o fusilada o prostituída en las provincias”.

La falsa carta de Ricardo Darín contra Cristina Fernández de Kirchner.

Aunque muchos medios hegemónicos se hicieron eco, ello nunca ocurrió y, si bien ahora volvió a referirse al tema, el propio artista ya lo había desmentido pocos meses después de que saliera a la luz a través de su cuenta oficial de Twitter (@BombitaDarin) el 20 de febrero de 2015: “Aclaro que la carta que anda circulando en las redes (principalmente en Facebook) no la escribí yo, es trucha". Igualmente, el daño ya estaba hecho: el posteo resultó compartido más de 154 mil veces y recibió más de 30 mil comentarios, según los datos aportados por la red social que en esa época era la más utilizada, principalmente por los jóvenes.

Además, Raquel Flotta, encargada de la Prensa del actor en ese momento, le había aseverado al portal Chequeado que “Ricardo no escribe cartas”.