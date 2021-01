La foto de Cristina Kirchner que se hizo viral por un particular detalle

Cristina Kirchner despierta la pasión de millones de argentinos, y algunos han tenido la posibilidad de sacarse una foto con ella. En este caso, una joven consiguió tener su recuerdo, pero no pensó que se volvería viral por un detalle inesperado.

El pasado sábado 2 de enero, la vicepresidenta tomó un vuelo de Aerolíneas Argentinas y una trabajadora que coordinaba dicho viaje logró tomarse una foto con ella. La usuaria que en Twitter aparece como @sugus_dementa publicó la imagen en su cuenta y la misma no tardó en volverse viral por una particular característica.

“Un placer coordinar tu vuelo Cristina Kirchner. Por más mujeres a cargo de puestos y al frente del país. Gracias por tanto, te abrazo infinito”, escribió la mujer en el posteo donde compartió la foto, sin imaginar la popularidad que conseguiría. Miles de usuarios comentaron y reaccionaron a la publicación y muchos apuntaron a un detalle en la vestimenta de CFK.

El detalle en la foto viral de Cristina

La particularidad que llamó la atención de los usuarios tuvo que ver con el calzado de Cristina. Acostumbrados a verla con zapatos, a los tuiteros les sorprendió que la vicepresidenta tuviera unas zapatillas.

En la imagen se puede ver a Cristina con unas zapatillas con cordones, negras y blancas, una prenda muy alejada de la vestimenta habitual. “Esas zapatillas… Diosa”, “Amé el look!! Y las zapatillas uff me morí!!”, comentaron algunas cuentas emocionadas. En tanto que otros destacaron “las zapatillas, me muero” y “esas zapas”. "Nanananana. Lo hermosa que esss x diooo. En zapatassss", resaltó otro usuario.

Otros también se burlaron solapadamente de Viviana Canosa. Semanas atrás, la conductora protagonizó un insólito segmento televisivo en su programa al discutir con un periodista de La Nación sobre el tamaño del pie de CFK. Allí se refirieron a que el talle de calzado de Cristina era 40 y que a la expresidenta le molestaba que se hablara sobre ese tema en el seno del Gobierno.