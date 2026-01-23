Zoo de Kiev lucha por mantener calientes a los animales mientras la ciudad sufre por crisis eléctrica

Hienas rayadas de África oriental en una pajarera del zoo de Kiev

El personal del zoológico de Kiev trabaja sin descanso para ‍mantener calientes al ⁠gorila Tony y a otros animales, con los ataques aéreos rusos contra la infraestructura energética de Ucrania de telón de fondo en medio de las gélidas temperaturas invernales.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, reiteró el viernes su llamamiento a los ciudadanos para ‌que busquen refugio temporal fuera ⁠de la ciudad ante ⁠el temor de nuevos ataques. Sin embargo, esa no es una opción para Tony, ‍de 51 años, ni para los demás residentes del zoológico.

"Puedes decirle ⁠a la gente que ‌se vaya al campo, pero a Tony no puedo decirle eso", dijo Kyrylo Trantin, jefe del zoo, refiriéndose al gorila más viejo de Ucrania. "No tiene ‌una abuela ‌en el campo donde pueda quedarse".

Cinco veces al día, el personal entrega leña a una estufa que arde constantemente para mantener la jaula ​del primate a unos 20 grados centígrados.

Los repetidos ataques aéreos rusos contra el sistema energético de Ucrania en las últimas semanas han sumido a millones de personas en Kiev y otras ciudades en periodos a veces ‍prolongados de oscuridad y frío.

Los cortes de emergencia, agravados por temperaturas de hasta -18 grados Celsius, también han interrumpido el suministro de agua.

En el zoo, los generadores funcionan día ​y noche para dar calor a los animales, entre los que hay caballos, bisontes y ​un elefante.

Viktoriia Sluzhenko, miembro del personal, explica que el zoo mantiene reservas de ⁠agua suficientes para cubrir las necesidades de 150 litros diarios del elefante.

(Escrito por Dan Peleschuk. Editado en español por Javier Leira)