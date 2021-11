Santoro destrozó a Bercovich cuando quiso tratar de "blando" al Gobierno

El candidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires dejó mal parado al periodista cuando éste cuestionó al Gobierno por una conducta supuestamente dócil frente a los actores económicos de peso.

El candidato a diputado porteño por el Frente de Todos Leandro Santoro, discutió con Alejandro Bercovich sobre la falta de dólares, el default, el acuerdo con el FMI y la postura del Gobierno en los casi dos años de gestión, en los que la pandemia agravó los problemas económicos precedentes. Santoro dejó mal parado al periodista cuando éste cuestionó al Gobierno por una conducta supuestamente dócil frente a los actores económicos de peso.

“Nada de lo que sucedió me sorprendió demasiado: uno saca lecciones de cosas más sencillas. Me parece berreta decir que como perdí las elecciones, me di cuenta de tal cosa. No hace falta perder para corregir ciertas cosas. No entraba ninguna conclusión”, expresó Santoro sobre los efectos del resultado de las PASO en el oficialismo. Y agregó: “La primera parte del año que viene va a estar muy condicionada por la deuda. Supongo yo que dependerá de cómo se construya la oposición. Habrá que ver si la ultraderecha les fija la agenda o si van a construir una alternativa más moderada. Parece que la política se la fijan José Luis Espert y Javier Milei“.

“Creo que el problema de nuestra economía es la ausencia de dólares, la restricción externa. La Argentina tiene características culturales que la hacen un país especial, porque no solo tenés una estructura productiva que necesita dólares para crecer sino que tenés una tendencia a la dolarización de activos que complica muchísimo las cosas”, continuó el candidato. Respecto a las negociaciones por la deuda: “El default es el infierno y el otro infierno es el cumplimiento del acuerdo con el Fondo que nos dejó Mauricio Macri. Si no se firmó con el FMI hasta ahora es porque no estamos aceptando esas condiciones que Argentina no puede enfrentar”.

La discusión entre Santoro y Bercovich

Durante el programa de Bercovich en Radio con Vos, Santoro explotó: “Hay una dimensión que te falta que es la dimensión del tiempo, Alejandro. Vos pensás que en política es ahora o nunca. Raúl Alfonsín pudo hacer el Juicio a las Juntas en su momento. Me parece infantil suponer que vos vas a negociar con una movilización. Somos amigos, te lo tengo que decir. No te enojés. Si te equivocás vos, ¿Cuáles son las consecuencias?”. El conductor respondió: “Yo no estoy gobernando”, y el político le dijo: “Bueno, ese es el tema”.

“Se paralizó la economía mundial. ¿Qué opción proponés vos? Si nosotros quisiéramos firmar lo que quiere el fondo ya lo hubiésemos hecho, Alejando. Los resultados son que en el primer tramo del gobierno negociamos con los acreedores y nos ahorramos 40 millones de dólares“, explicó Santoro. Por su parte, Bercovich lanzó: “Creo que si Argentina pusiera sobre la mesa la alternativa de no pagar, podría correr el margen de la negociación”.

“¿Vos creés que tenemos los dólares suficientes para bancarnos dos años de crecimiento de producto?”, le preguntó Santoro, y Bercovich respondió que sí. Frente a esto, el candidato preguntó: “¿Dónde están los dólares, Alejandro?”. “Los tienen en sus cuentas bancarias y en sus cajas de seguridad”, explicó el economista.

“¿Vos creés que las condiciones para que esos señores que tienen los dólares en su cuenta los traigan es declarando un default? No sos serio, Ale. Los privados que tienen 300 palos afuera hace años piensan de una manera distinta de lo que pensamos nosotros“, le afirmó al conductor.

“¿Me parece o están escuchando economistas muy conservadores?”, preguntó el periodista, a lo que el candidato a diputado respondió: “Primero, no me pongas en un ustedes. Habló de economía con Alberto Fernández. Estamos congelando los medicamentos, las tarifas, los alimentos, los desalojos y vos analizas eso. Toda esa catarata de descalificación que hacen estos tipos lo hacen porque tomamos decisiones muy complicadas”.

Por último, Bercovich afirmó: “Yo pensé que este Gobierno nos iba a sacar la bota del FMI de encima“. A lo que Santoro retrucó: “Yo también, Alejandro, pero apareció una pandemia en el medio de este bardo y 99 días después [de asumir]se destruyó la economía y empezaron a suceder un montón de cosas que vos conocés porque sos economista”.