Incursiona en la plataforma Bitwage y la utiliza para invertir su salario.

Ifunanyachi Achara juega en Toronto FC de la Major League Soccer estadounidense, y se transformó en el primer futbolista profesional que cobrará su sueldo en la criptomoneda Bitcoin. El nigeriano percibirá sus haberes mediante la plataforma Bitwage.

Achara se ha asociado con Bitwage con el fin de facilitar la difusión y el uso del Bitcoin en un mundo tan extraño como lo es el fútbol. Según el jugador, esta decisión ayudará a "cuidar sus finanzas y las de su familia de manera fácil, rápida y segura".

El propio Achara aseguró haber investigado cómo utilizar su salario para invertirlo en criptomonedas, interesándose por las ventajas que el mercado de estos activos le brindan: "He estado en Toronto desde que comenzó el Covid y no he salido mucho, básicamente estuve en cuarentena, así que he tenido mucho tiempo para investigar sobre Bitcoin. Finalmente, caí en el ‘rabbit hole’ y me enamoré de su propuesta”.

"Ojalá hubiese sabido acerca de Bitwage antes, así habría podido comprar Bitcoins con mi sueldo sin preocuparme por una exchange", agregó Achara, quien vive en Canadá y encontró en Bitwage una plataforma para poder invertir su sueldo mensual. ¿Será el primero de muchos?

Sebastián Battaglia subasta un video inédito de Boca en criptomonedas

Un video de Sebastián Battaglia es subastado en una plataforma de criptomonedas. El mismo contiene material inédito de la obtención de la Copa Intercontinental 2000 a manos de Boca Juniors. Aquella jornada del 27 de noviembre del año mencionado, los de Carlos Bianchi se hicieron con el trofeo más anhelado por los hinchas y jugadores, quienes se unieron en un festejo inolvidable que quedó registrado por una cámara especial.

Es justamente la visión de Sebastián Battaglia, con su cámara en mano, la que se ofrece mediante la plataforma Rarible y se subasta en el token WHET (Wrapped Ether). Hasta el momento en que se escribió este artículo, el usuario que se encuentra ganando la subasta ha ofertado 0,015 WHET (es decir, 50 dólares, aproximadamente).

La descripción de la subasta es la siguiente: "Video inédito filmando por Seba Battaglia en Japón durante la copa intercontinental en el año 2000, en la que Boca Juniors se consagró campeón venciendo al Real Madrid. Un contenido inédito de carácter histórico donde se muestra toda intimidad de uno de los mejores equipos del mundo".